Baseball, Serie A1 2018: vittoria preziosa per San Marino che continua a sperare nei playoff

La mazza di De Wolf, la difesa di Albanese. La T&A interrompe la serie negativa contro le squadre che la precedono in classifica (era arrivata a quota 8) battendo 2-0 Parma e tenendo vive le speranze play-off. San Marino vince perché la difesa in otto inning su nove riesce a far sempre qualcosa di buono. Nel primo, nell’ottavo e nel nono ci sono tre fondamentali doppi giochi (due su Sambucci), al secondo, terzo e quarto tre preziosi colti rubando, al quinto e al settimo Poma viene eliminato due volte a casa base scatenando le ire del dug-out ducale.

In una partita sostanzialmente dominata dai lanciatori e dove i titani hanno limitato a sei il numero di strike-out subiti da Casanova, a fare la differenza è stata la mazza di De Wolf che ha spedito oltre la recinzione il terzo lancio del pitcher di Parma, non impeccabile come in altre occasioni. Su questo vantaggio la truppa di Chiarini ha gestito il seppur minimo margine, con Quevedo a fare ottimamente il suo per sei riprese e la coppia Jimenez e soprattutto Perez a chiudere definitivamente la saracinesca.

di Carlo Ravegnani (www.baseball.it)

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE L’ARTICOLO SU WWW.BASEBALL.IT