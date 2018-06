Beach Volley, Europeo Under 20 Anapa. Che Italia! Solo vittorie per gli azzurri che volano nella fase ad eliminazione diretta

Tre vittorie, un ottavo e un quarto di finale raggiunti per l’Italbeach Under 20 che, ad Anapa, sta facendo sognare, pur tra mille patemi, nella penultima giornata del Campionato Europeo giovanile. Reka Orsi Toth e Chiara They sono nei quarti del torneo femminile e affronteranno le russe Bocharova/ Voronina, una delle coppie favoriote della vigilia per la vittoria. Cappio/Windisch, invece, fra poco scenderanno in campo per affrontare anche loro una coppia russa tra le favorite della vigilia, Gorbenko/Ivanov. Curioso il fatto che entrambe le coppie italiane abbiamo superato il primo turno ad eliminazione diretta battendo l’avversaria di turno 19-17 al tie break dopo sfide interminabili.

Orsi Toth/They hanno sofferto moltissimo contro le lituane Grudzinskaite/Vasiliauskaite che si preannunciavano avversarie di tutto rispetto, nonostante avessero perso due incontri su tre nel girone preliminare. E’ tutto è stato confermato dal campo con le azzurre che hanno vinto 2-1 (21-15, 18-21, 19-17) illudendosi di fare un sol boccone delle rivali dopo il primo set e riuscendo a cavarsela al terzo match ball del tie break. Le azzurre negli ottavi di finale, poi, hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-19) al termine di un match altrettanto equilibrato (ma dimostrando di avere un discreto killer instinct) le russe Frolova/Ganenko, sulla carta la coppia numero 3 dello squadrone di casa. Ora Orsi Toth/They devono vedersela con l’unica coppia russa rimasta in tabellone, quella indicata da tutti come la più forte del lotto che avrà anche il fattore campo dalla sua parte: Bocharova/Voronina.

Ancora più equilibrata, se possibile, la sfida che ha visto Cappio/Windisch prevalere sul filo di lana sui cechi Dzavoronok/Tezzele, nella sfida che valeva l’accesso agli ottavi di finale in mattinata. Partita tiratissima che gli azzurri hanno vinto 2-1 (21-17, 15-21, 19-17) conquistandosi il diritto di affrontare tra poco la coppia più forte del movimento russo, Gorbenko/Ivanov che vantano anche diverse presenze nel World Tour.

Sedicesimi di finale maschili: Poznanski/Miszczuk (Pol)-Schupritt/Sowa (Ger) 1-2 (16-21, 21-13, 17-15), Damen/Hofman (Ned)-Karvatskyi/Palenko (Ukr) 1-2 (18-21, 21-19, 11-15), de Groot/Immers (Ned)-Rodina/Katona (Rou) 2-0 (21-9, 21-14), Kopschar/Pascariuc (Aut)-Susam/Yildirim (Tur) 2-0 (21-17, 21-13), Siapanis/Savvides (Cyp)-Bello/Bello (Eng) 0-2 (18-21, 16-21), Müller/Blum (Sui)-Topio/Pennanen (Fin) 2-0 (21-19, 21-19), Thelle/Mosvold (Nor)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-0 (21-12, 21-16), Cappio/Windisch (Ita)-Dzavoronok/Tezzele (Cze) 2-1 (21-17, 15-21, 19-17).

Ottavi di finale maschili: Nicole/Platre (Fra)-Poznanski/Miszczuk (Pol) 2-0 (21-17, 21-10), Åhman/Hellvig (Swe)-Karvatskyi/Palenko (Ukr), Malinauskas/Stankevicius (Ltu)-de Groot/Immers (Ned), Shustrov/Gusev (Rus)-Kopschar/Pascariuc (Aut) 2-0 (21-19, 21-18), Pérez/Duque (Esp)-Bello/Bello (Eng), Shekunov/Veretiuk (Rus)-Müller/Blum (Sui), Broch/Gysin (Sui)-Thelle/Mosvold (Nor), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Cappio/Windisch (Ita)

Sedicesimi di finale femminili: Bentley/Austin (Eng)-Vuorinen/Prihti (Fin) 2-1 (21-18, 15-21, 15-11), Hellvig/Andersson (Swe)-Pinheiro/Castro (Por) 2-0 (21-10, 21-18), Gierczynska/Jundzill (Pol)-Kohut/Holovchenko (Ukr) 2-0 (21-10, 21-14), Brinková/Zurkova (Cze)-Brailko/Namike (Lat) 0-2 (14-21, 14-21), Müller/Schulz (Ger)-Klepkou/Eirini Argyriou (Gre) 2-0 (21-18, 21-13), Windeleff/Mellmølle (Den)-Yiasoumi/Yiasoumi (Cyp) 2-0 (21-19, 21-17), Orsi Toth/They (Ita)-Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu) 2-1 (21-15, 18-21, 19-17), Movchan/Fediunova (Rus)-Guyot Polverini/Vieira (Fra) 2-0 821-12, 21-15)

Ottavi di finale femminili: Stubbe/Piersma (Ned)-Bentley/Austin (Eng) 2-0 (21-14, 21-19), Böbner/Gilardi (Sui)-Hellvig/Andersson (Swe) 2-0 (21-14, 21-19), Klinger/Mitter (Aut)-Gierczynska/Jundzill (Pol) 0-2 (18-21, 18-21), Betschart/Baumann (Sui)-Brailko/Namike (Lat) 2-1 (21-13, 19-21, 15-10), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Müller/Schulz (Ger) 2-1 (21-14, 20-22, 15-11), Munar/Moreno (Esp)-Windeleff/Mellmølle (Den) 2-0 (21-11, 21-15), Frolova/Ganenko (Rus)-Orsi Toth/They (Ita) 0-2 (19-21, 19-21), Bocharova/Voronina (Rus)-Movchan/Fediunova (Rus) 2-0 (21-15, 21-12).

Quarti di finale femminili: Böbner/Gilardi (Sui)-Stubbe/Piersma (Ned), Betschart/Baumann (Sui)-Gierczynska/Jundzill (Pol), Munar/Moreno (Esp)-Maixnerova/Stochlova (Cze), Bocharova/Voronina (Rus)-Orsi Toth/They (Ita)