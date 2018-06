Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018, Italia-Marocco 2-2: pareggio all’esordio per gli azzurrini, segnano Vignato e Merola

La Nazionale di calcio apre con un pareggio i Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). L’Under 18 guidata da Daniele Franceschini ha pareggiato per 2-2 con i campioni in carica del Marocco la gara inaugurale del Gruppo B. I nordafricani sono andati per due volte in vantaggio, ma gli azzurrini sono stati bravi a reagire ad ottenere un punto importante per la qualificazione.

Il Marocco gioca meglio nel primo tempo, trova il vantaggio dopo 19’ con Rharib Achraf e va negli spogliatoi avanti 1-0. Nella ripresa l’Italia cambia totalmente ritmo e al 63’ trova il pareggio con la rete di Emanuele Vignato al termine di una bella azione manovrata. Poco dopo i marocchini ci puniscono nuovamente con il gol al 68’ di Ounahi Azzedine. Gli azzurrini però non mollano e al 79’ Davide Merola con uno splendido tiro dalla distanza mette la firma sul definitivo 2-2.

Ora l’Italia si giocherà tutta nella partita con la Libia, in programma martedì 26 giugno alle 20.00 a La Pobla de Mafument. Gli azzurrini dovranno per forza vincere, cercando di realizzare la maggior differenza reti possibili, per ottenere il primo posto in classifica che vale il passaggio in semifinale.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter