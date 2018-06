Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: il tabellone ed i possibili incroci verso la finale

Ormai ci siamo. Il torneo di calcio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo ad avere inizio. Dal 22 al 30 giugno, a Tarragona (Spagna), le selezioni nazionali giovanili di dieci Paesi si confronteranno per contendersi il titolo. Questo l’elenco delle partecipanti: Bosnia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Spagna (Paese ospitante), Turchia, per il Vecchio Continente; Algeria, Libia e Marocco per l’Africa.

L’Italia vorrà interrompere il proprio digiuno. E’ dal 1997 che la Nazionale nostrana non riesce a centrare il bersaglio grosso in questa rassegna. Il Bel Paese disputerà questa manifestazione con l’Under 18 allenata da Daniele Franceschini e la formula del torneo non consentirà distrazioni.

Inseriti nel gruppo B, gli Azzurri, per qualificarsi alle semifinali, dovranno vincere il proprio girone, superando Marocco e Libia. Sulla carta sembrerebbero impegni alla portata dei giocatori italiani ma, dando uno sguardo alla tradizione, scopriamo che i marocchini sono i campioni in carica, oro a Mersin (Turchia) nel 2013, mentre i libici hanno ottenuto due bronzi nel 2005 e 2009. In sostanza, due compagini da non sottovalutare.

Le restanti sette squadre saranno divise in altri due raggruppamenti da tre e da quattro. Nel gruppo A ci saranno le Furie Rosse (Spagna), l’Algeria e la Macedonia mentre in quello C si contenderanno i due posti per le partite ad eliminazione diretta Francia, Turchia, Grecia e Bosnia.

Una fase a gironi che si concluderà il 26 giugno, mentre il 28 si svolgeranno le semifinali. Guardando ai possibili incroci, uno scontro Francia-Spagna è assai probabile. Gli iberici hanno qualità e motivazioni per aggiudicarsi il proprio gruppo anche perché, sulla carta, gli algerini ed i macedoni non sembrano avere armi a sufficienza per contrastarli. In più, giocare in casa potrebbe essere un ulteriore vantaggio per gli spagnoli. Nel raggruppamento C, i francesi dovranno guardarsi della Turchia, compagine insidiosa ed argento nell’ultima edizione. I transalpini sono gli indiziati numeri uno, però, per prendersi il primato del girone.

L’altro incrocio potrebbe essere, ci si augura, quello tra la nostra squadra e la seconda del gruppo C e, per quanto detto precedentemente, i turchi potrebbero avere tutti i requisiti per essere gli sfidanti dei ragazzi di Franceschini.

I GIRONI DEL TORNEO DI CALCIO – GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018

Gruppo A

Squadra Pt G V N P GF GS DR Spagna Algeria Macedonia

Gruppo B

Squadra Pt G V N P GF GS DR Marocco Italia Libia

Gruppo C

Squadra Pt G V N P GF GS DR Turchia Francia Grecia Bosnia ed Erzegovina

Di seguito, il calendario delle partite di calcio ai Giochi del Mediterraneo 2018:

PROGRAMMA

GIRONE A

Venerdì 22 giugno, ore 13.00, Estadio de Calafell: Algeria-Spagna

Domenica 24 giugno, ore 20.00, Estadio Municipal de Reus: Spagna-Bosnia

Martedì 26 giugno, ore 17.00, Estadio de La Pobla de Mafumet: Algeria-Bosnia

GIRONE B

Venerdì 22 giugno, ore 11.00, Estadio de Calafell: Italia-Marocco

Domenica 24 giugno, ore 11.00, Estadio Municipal de Reus: Marocco-Libia

Martedì 26 giugno, ore 20.00, Estadio de La Pobla de Mafumet: Libia-Italia

GIRONE C

Venerdì 22 giugno, ore 13.00: Estadio de La Pobla de Mafumet: Turchia-Francia

Domenica 24 giugno, ore 20.00, Estadio de Calafell: Turchia-Grecia

Martedì 26 giugno, ore 20.00, Estadio de Calafell: Francia-Grecia

SEMIFINALI

Giovedì 28 giugno, ore 17.00, Estadio de La Pobla de Mafumet: Vincente Gruppo A-Vincente Gruppo C

Giovedì 28 giugno, ore 20.00, Estadio Municipal de Reus: Vincente Gruppo B-Migliore Seconda

FINALI

Venerdì 29 giugno, ore 18.00, Estadio de La Pobla de Mafumet: 7°-8° posto

Venerdì 29 giugno, ore 18.00, Estadio de Calafell: 5°-6° posto

Sabato 30 giugno, ore 10.00, Estadio de La Pobla de Mafumet: 3°-4° posto

Sabato 30 giugno, ore 12.30, Estadio Municipal de Reus: 1°-2° posto

POSSIBILI SEMIFINALI

Spagna-Francia (vincente gruppo A vs vincente gruppo C)

Italia-Turchia (vincente gruppo B vs seconda gruppo C)













