Brasile-Svizzera, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Coutinho e Neymar nell’attacco carioca a supporto di Gabriel Jesus

Mondiali a ritmo di Samba stasera, domenica 17 giugno, quando alle ore 20.00 esordirà il Brasile, che nella Rostov Arena sfiderà la Svizzera nella prima partita del gruppo E. La compagine carioca proverà a riscattare la delusione per la clamorosa sconfitta rimediata quattro anni fa in casa contro la Germania, che riuscì a prevalere con un incredibile 7-1 in semifinale. Sul fronte opposto, però, la Svizzera sembra attrezzata per imbrigliare l’armata brasiliana e cercherà di chiudere gli spazi e di imporre la propria fisicità contro un Brasile che stavolta sembra dotato anche di un assetto tattico decisamente equilibrato.

Il ct carioca Tite si affiderà al 4-3-3 con il romanista Alisson tra i pali, Miranda e Thiago Silva al centro della difesa, Danilo e Marcelo sulle corsie esterne. Casemiro sarà il vertice basso del centrocampo, mentre Paulinho e Fernandinho agiranno da mezz’ali. Coutinho e Neymar, infine, saranno gli esterni a supporto della punta centrale Gabriel Jesus, con Douglas Costa pronto a subentrare dalla panchina. Petkovic, dal canto suo, punterà sul 4-2-3-1 con Schar e Akanji davanti a Sommer e i due esterni Lichtsteiner e Rodriguez. In mediana ci saranno Xhaka e Zakaria, mentre Shaqiri, Dzemaili e Zuber saranno i trequartisti alle spalle di Seferovic.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Brasile e Svizzera:

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. All.: Tite.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All.: Petkovic.











Foto: Jefferson Bernandes / Shutterstock.com