Mondiali 2018, le partite di oggi (domenica 17 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi domenica 17 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio, giornata attesissima con due delle grandi corazzate pronte all’esordio. La Germania Campione del Mondo in carica scenderà in campo alle ore 17.00 per affrontare l’arrembante Messico: i tedeschi partono con tutti i favori del pronostico ma la partita non è così scontata. In serata, invece, toccherà all’agguerrito Brasile: Neymar e compagni se la dovranno vedere con l’ostica Svizzera conoscendo già il risultato dell’incontro tra Costa Rica e Serbia che completano il gruppo E.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi (domenica 17 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Mediaset, in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.00 Costa Rica vs Serbia (gruppo E, a Samara)

17.00 Germania vs Messico (gruppo F, a Mosca)

20.00 Brasile vs Svizzera (gruppo E, a Rostov)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Costa Rica-Serbia e Germania-Messico saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1.

Brasile-Svizzera sarà visibile su Canale 5.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Jefferson Bernandes Shutterstock