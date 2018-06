BPER Banca Beach Volley Tour. Sabbia Capitale! Tutti allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del circuito

L’estate del beach volley prosegue all’insegna del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che è pronto a vivere la seconda tappa sabato e domenica 30 giugno e 1 luglio allo stabilimento La Spiaggia di Lido di Ostia.

L’organizzazione locale è a cura di una delle società storiche del beach volley italiano, la Beach Volley Academy, la più importante in termini di iscritti, con i suoi 1200 tesserati, e di risultati sia a livello assoluto che amatoriale del panorama romano e nazionale.

A raccontare l’universo Beach Volley Academy è Gianni Mascagna, il responsabile tecnico della società capitolina, nonché ex campione di beach volley. “BVA è molto cresciuta negli ultimi anni e per noi ospitare un torneo importante come la seconda tappa del BVIT è un motivo di orgoglio perché il parterre dei partecipanti si preannuncia di altissimo livello e perché la collaborazione con BVU e con gli organizzatori del circuito è ormai aperta da tempo. BVA è una realtà importante, con cinque certi al coperto nell’area romana e collaborazioni con impianti a Ostia, Albano, Anguillara e da un paio di stagioni anche a Parma. Mettiamo a disposizione di chi vuole giocare a beach la nostra esperienza e il nostro entusiasmo e, visti i risultati, direi che riusciamo a trasmettere tutto il nostro amore per questo sport”

Tra i partner della prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour, due marchi che si legano a BVA come VeraClub e Marilab, che si uniranno a BPER Banca e Fastweb come main sponsor del torneo. “Siamo pronti per ospitare due giorni di grande beach volley – conclude Mascagna – lo stabilimento La Spiaggia è attrezzatissimo per chi pratica questo sport e la sabbia, lo garantisco da esperto del settore, è meravigliosa. Aspettiamo atleti e appassionati per un torneo che si preannuncia bellissimo”.

Sulla bellissima sabbia dello stabilimento di Ostia Lido si sfideranno 24 coppie maschili e 24 coppie femminili per un montepremi pari a 3000 euro. Nelle prossime ore si chiuderanno le iscrizioni e si conosceranno i nomi dei protagonisti del torneo che si preannuncia molto ben frequentato.