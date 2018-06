BPER Banca Beach Volley Tour 2018. Tre dei quattro vincitori di tappa del Campionato Italiano di Bibione in gara da domani a Ostia

E’ una tappa grandi firme la seconda del circuito BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma domani e domenica sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia Lido, a Roma, che si preannuncia spettacolare e divertente.

I numeri prima di tutto perché al via ci saranno ben 31 coppie nel torneo maschile e 24 in quello femminile per quella che può essere considerata a tutti gli effetti una festa del beach volley con l’organizzazione congiunta della società locale BVA e della Beach Volley University, come sempre in collaborazione con Just People e BPER Banca.

Tre dei quattro vincitori di tappa del campionato italiano una settimana fa a Bibione sono al via nel secondo appuntamento del circuito BVIT ma la vittoria è tutt’altro che scontata visto che il livello dei binomi al via è altissimo.

In campo maschile Carlo Bonifazi, reduce dal trionfo sull,a sabbia veneta in coppia con Paolo Ingrosso, giocherà assieme ad Emiliano Manni ma la testa di serie numero 1 del torneo spetta a Di Stefano/Vanni, anche loro grandi protagonisti a Bibione con uno splendido quarto posto. Non mancano altri pretendenti alla vittoria finale: De Luca/Colaberardino (testa di serie n. 3), Lupo/Michienzi, Casali/Perini, Morelli/Rossi, Casellato/Canegallo, Gambarelli/Romani, De Fabritiis/Boesso e Sablone/Tailli: queste le prime dieci teste di serie del tabellone.

In campo femminile testa di serie numero 2 per la coppia del momento, composta da Sara Breidenbach e Elena Colombi, prime a Bibione, seconde a San Cataldo e terze nella prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour a Lido di Spina. Testa di serie numero 1 per Giulia Toti e Jessica Allegretti che puntano dritto al primo successo stagionale ma se la dvranno vedere anche con Annibalini/D. Allegretti, teste di serie numero 3 e, a seguire, Dalmazzo/Bonifazi, Mansueti/Mansueti, Culiani/Luca, Cutri/Vizio, Lusenti/Stacchiotti, Gianandrea/Passarini, Caglio/Furlanetto.

Domattina il via del primo turno di qualificazione per arrivare come sempre a domenica pomeriggio con semifinali e finali in diretta streaming su IrcSportTv e su OA Sport.