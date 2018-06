BPER Banca Beach Volley Tour 2018: che parterre nella prima tappa! Quante star sulla sabbia di Lido di Spina

Livello alto, anzi altissimo per la prima tappa del BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018 che scatta domani sulla sabbia del bagno Kursaal a Lido di Spina (Ferrara) con l’organizzazione della BVU e di Just People e la partnership di BPER Banca, Fastweb e OA Sport.

In campo femminile si tratta quasi di una rivincita della prima tappa del Campionato Italiano andata in scena una settimana fa a San Cataldo, mentre in campo maschile c’è curiosità per vedere all’opera ancora una volta alcuni tra i più “esperti” giocatori del panorama nazionale, capitanati dai due “olimpici” Eugenio Amore (in coppia con Bigarelli) e la wild card Nicola Grigolo in coppia con Cottarelli, senza dimenticare l’ex azzurro di volley Matteo Martino, qui in coppia con il giovane Crusca o Dal Molin che continua ad essere protagonista ad altissimi livelli, in coppia con Matteo Cecchini, reduci dal quarto posto di San Cataldo.

In campo maschile sono loro la testa di serie numero 1 ma attenzione anche a Arienti/Benvenuti, quinti sulla sabbia pugliese (teste di serie numero 4), a Krumins/Raggi e a Porcellini/Dall’Olio che potrebbero dire la loro per la vittoria finale.

In campo femminile, assente Giada Benazzi, Silvia Leonardi, reduce dal primo successo di tappa del campionato italiano, gioca in coppia con Daniela Rinaldini (teste di serie n. 1) ma qui troviamo molte delle coppie che hanno chiuso la tappa di San Cataldo nella top ten, prima fra tutte l’argento Colombi/Breidenbach, chiamate a confermarsi ad altissimi livelli dopo l’exploit pugliese, poi Lantignotti/Colzi, un po’ deluse dalla prima uscita stagionale assieme, Bonifazi/Dalmazzo, altra coppia capace di tutto, Sacco/Enzo, le veterane Pini/Bulgarelli, Ferraris/Michieletto, quarte a San Cataldo e Saguatti/Fasano, vera e propria mina vagamte del torneo.

La prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 scatta domani con i primi turni dalle 9 e si chiuderà domenica pomeriggio con le finali.