Boxe, Patrizio Oliva torna all’angolo: “Con le WSB in palio la qualificazione alle Olimpiadi”

Il campione olimpico di Mosca 1980 Patrizio Oliva torna all’angolo. L’ex pugile azzurro sarà capo allenatore della squadra italiana che prenderà parte alle World Series of Boxing e racconta questa nuova avventura che sta per partire alle colonne de Il Mattino, quotidiano partenopeo.

Oliva ha spiegato: “Le World Series of Boxing sono incontri internazionali a squadre che si fanno in giro per il mondo. Si comincia con match di girone, poi semifinali e finali. Si tratta di squadre semiprofessionistiche in cui si combatte come nel mondo pro: senza protezioni o caschetto. In palio oltre ai premi c’è anche la qualificazione olimpica“.

Sugli uomini a disposizione ha riferito: “L’Italia ha avuto in campo finora pugili importanti come Russo, Mangiacapre ed altri. Siamo una bella squadra. Cuba, Kazakistan, al momento sono fortissime, ma noi ce la sapremo cavare. Ora dovremo ritrovarci per poi cominciare a settembre l’attività“.

Sullo stato di salute del movimento azzurro Oliva ha osservato: “Non sta tanto male, bisogna lavorare sui ragazzi, ricominciare a crescere giovani talenti. Quando presi in mano la Nazionale per Atlanta erano tutti napoletani e mi chiesero, dopo la rinuncia di Falcinelli a un mese dalle Olimpiadi, di guidare una squadra in cui conoscevo tutti. Poi a Sydney ho continuato a far crescere talenti. Contemporaneamente mi sono dedicato ai ragazzi. Cammarelle, Russo, Picardi, Valentino, sono tutti nati con me“.













Foto: Wikipedia

