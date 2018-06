Golf, US Open 2018: il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Le quote e tutti i premi

Il secondo Major stagionale è alle porte. Lo US Open 2018 si giocherà allo Shinnecock Hills Golf Course di Southampton, nella zona di New York. A difendere il titolo sarà Brooks Koepka, che lo scorso anno vinse per la prima volta un Major. Quest’anno il favorito principale è il numero uno del mondo, Dustin Johnson, tornato proprio pochi giorni fa in vetta al World Golf Ranking.

Nella pattuglia dei favoriti, però, c’è anche Francesco Molinari. Il torinese sta giocando alla grande e nelle ultime settimane ha vinto prima il BMW PGA Championship (il torneo più importante dello European Tour), poi ha sfiorato il successo all’Open d’Italia. Chicco è balzato in testa alla Race to Dubai, la classifica annuale del tour europeo ed ha tutte le carte in regola per lottare per la conquista di un Major.

Lo US Open è il Major con il montepremi più alto. Il prize money sarà lo stesso dello scorso anno, ovvero 12 milioni di dollari. Di questi, 2.160.000 andranno al vincitore del torneo, ovvero quasi 1.800.000 euro. Il secondo classificato percepirà quasi un milione in meno, mentre per il terzo l’assegno sarà di 804.023 dollari, scendendo via via fino ai 22.729 dollari del 66° posto. Magra consolazione per i giocatori che non supereranno il taglio: per loro il premio sarà di appena 4.000 dollari.

Le quote e tutti i premi dello U.S Open 2018

1. $2,160,000

2. $1,296,000

3. $804,023

4. $563,642

5. $469,460

6. $416,263

7. $375,278

8. $336,106

9. $304,188

10. $279,403

11. $254,981

12. $235,757

13. $219,677

14. $202,751

15. $188,243

16. $176,153

17. $166,481

18. $156,809

19. $147,137

20. $137,464

21. $129,122

22. $120,780

23. $112,680

24. $105,184

25. $98,655

26. $93,094

27. $88,862

28. $85,114

29. $81,487

30. $77,860

31. $74,233

32. $70,606

33. $66,979

34. $63,715

35. $61,055

36. $58,395

37. $55,856

38. $53,438

39. $51,020

40. $48,602

41. $46,184

42. $43,766

43. $41,348

44. $38,930

45. $36,512

46. $34,336

47. $32,159

48. $30,104

49. $28,895

50. $27,686

51. $26,961

52. $26,356

53. $25,872

54. $25,631

55. $25,389

56. $25,147

57. $24,905

58. $24,663

59. $24,422

60. $24,180

61. $23,938

62. $23,696

63. $23,454

64. $23,213

65. $22,971

66. $22,729













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Tony Bowler / Shutterstock.com