Boxe, Giochi del Mediterraneo 2018: Salvatore Cavallaro e Aziz Mouiidine regalano altre due medaglie all’Italia

Dopo la semifinale archiviata da Manuel Cappai, centrano l’obiettivo podio nella boxe anche Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes Mouiidine ai Giochi del Mediterraneo 2018.

Il peso medio Cavallaro, già bronzo agli Europei 2017, si è imposto ai punti per split decision (4-1) sull’ostico turco Erol Ozkal. In semifinale il pugile siciliano incrocerà i guantoni contro il 23enne francese Bengoro Bamba, che ha avuto la meglio in un match combattutissimo contro lo spagnolo Miguel Cuadrado Entrena.

Molto più complicata l’affermazione del peso massimo Mouiidine, astro nascente della categoria e campione d’Europa Under22 in carica. Il pugile di Mercato San Severino (SA) ha prevalso con verdetto non unanime, di strettissima misura (3-2), sul siriano Alaa Eldin Ghossoun. Dopo aver perso nettamente la prima ripresa, il portacolori del Bel Paese ha decisamente cambiato ritmo nei round successivi, riuscendo a portare a casa un risultato importante, nonché la prima medaglia in carriera in una competizione seniores. Mouiidine sfiderà ora il temibile turco Burak Aksin.