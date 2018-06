Boxe, Giochi del Mediterraneo 2018: Manuel Cappai, medaglia sicura! Iozia perde contro Benbaziz

Arriva la prima medaglia sicura per l’Italia nella boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Manuel Fabrizio Cappai ha infatti sconfitto l’algerino Oussama Mordjane per split decision (4-1) e si è così qualificato alle semifinali dove affronterà il siriano Hussin Almasri, capace di imporsi sul marocchino Yassin Bendadda con verdetto non unanime (3-2). Il 25enne sardo non ha riscontrato particolari problemi contro un avversario di caratura inferiore e proverà anche ad agguantare l’atto conclusivo del torneo riservato alla categoria 52kg (dall’altra parte del tabellone è prevista la sfida tra lo spagnolo Masculo e il serbo Janjic).

Francesco Iozia, invece, crolla contro l’algerino Reda Benbaziz per split decision (4-1). Il nordafricano ha dominato l’incontro valido per i quarti di finale della categoria 60kg e si è garantito la semifinale contro il turco Hakan Dogan.













(foto FPI)