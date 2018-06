Boxe, Europei femminili 2018: Bulgaria e Russia fanno incetta di ori nell’ultima giornata

Non solo l’oro di Flavia Severin nella categoria +81 kg nell’ultima giornata degli Europei femminili di boxe 2018, conclusi oggi a Sofia. Nell’ultima giornata di gare all’Asics Arena della capitale bulgara sono state assegnate ben dieci medaglie d’oro, che hanno visto la Russia e i padroni di casa della Bulgaria sugli scudi, con tre vittorie a testa.

Ad aprire è stata proprio la Russia, con Ekaterina Paltceva che ha vinto nella categoria 48 kg battendo in finale proprio una bulgara, Sevda Asenova, condannata dal verdetto dei giudici per 4-1. Svetlana Soluianova ha invece vinto l’oro nella categoria 51 kg, sconfiggendo in una finale equilibrata la turca Buse Cakiroglu (3-2). Il terzo oro per la Russia è infine arrivato dalla categoria 81 kg, per mano di Maria Urakova, che ha convinto maggiormente i giudici (4-1) rispetto alla turca Elif Guneri.

La categoria 54 kg, invece, ha visto prevalere la bulgara Stoyka Zhelyazkova Petrova, che ha dominato contro la francese Delphine Mancini vincendo per verdetto unanime. Senza storia anche il confronto tra Stanimira Petrova e la russa Daria Abramova (5-0), con la padrona di casa che si è portata a casa l’oro nella categoria 57 kg. L’inno bulgaro ha suonato anche per Melis Nezhdetova, oro nella categoria 64 kg dopo la finale vinta per verdetto unanime contro la turca Sema Caliskan.

Detto dell’impresa di Flavia Severin, le altre tre medaglie d’oro appartengono a Finlandia e Olanda. Elina Gustafsson ha sconfitto la russa Iaroslava Iakushina (4-1) nell’epilogo del torneo della categoria 69 kg. La sua connazionale Mira Potkonen ha fatto suo il titolo dei 60 kg, sconfiggendo nell’ultimo incontro la russa Anastasiia Beliakova per 3-2. Nei 75 kg, invece, oro ai Paesi Bassi con Nouchka Mireille Fontijn, che ha schiantato l’ucraina Mariya Borutsa vincendo per verdetto unanime.

Si chiude quindi la rassegna continentale della boxe femminile. L’Italia ha portato a casa tre medaglie (un oro e due bronzi), chiudendo al quarto posto nel medagliere vinto dalla Russia davanti a Bulgaria e Finlandia.













