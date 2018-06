Boxe, Europei femminili 2018: MEDAGLIA D’ORO PER FLAVIA SEVERIN! Che trionfo per l’azzurra: schiantata la russa Tkacheva!

Gli Europei femminili di boxe si chiudono in trionfo per l’Italia. Nell’ultima giornata, Flavia Severin ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria +81 kg battendo in finale la russa Kristina Tkacheva per verdetto unanime. Sventola il tricolore all’Asics Arena di Sofia ed è la prima volta in questa rassegna continentale: quella della Severin, infatti, era la prima e unica finale per l’oro disputata da un’atleta italiana a questi Europei, terminati come meglio non ci si poteva augurare.

Per Severin si tratta del primo oro europeo, giunto dopo l’argento di quattro anni fa, quando l’azzurra era stata sconfitta dall’ungherese Maria Kovacs. Oggi non c’è stata storia, invece, perché la russa Tkacheva ha dovuto inchinarsi alla 31enne di Treviso. Severin non partiva col favore del pronostico, affrontando la vincitrice degli ultimi Mondiali giovanili, ma sul ring la differenza si è vista in favore dell’italiana, molto più fresca fisicamente. Tkacheva, infatti, è partita arrembante, provando a colpire, ma è stata Flavia più brava ad affondare i colpi migliori, ogni qual volta si apriva un solco nella guardia della sua avversaria.

Col passare dei minuti, quindi, l’oro ha preso sempre di più la direzione dell’angolo dell’azzurra. Tkacheva ha accusato i colpi della Severin e la stanchezza, crollando sulla distanza. Nel terzo round, infatti, la russa ha tentato l’ultimo assalto ma in maniera disordinata, venendo richiamata più volte dall’arbitro. L’azzurra, al contrario, ha mantenuto una certa freschezza atletica, concedendosi il lusso di controllare pur continuando a mettere a segno i colpi. Il verdetto è stato quindi una formalità: decisione unanime e medaglia d’oro per Flavia Severin. Una bella soddisfazione per una ragazza di 31 anni che dopo una carriera nel rugby a 15, giocando anche i Mondiali con l’Italia, è passata alla boxe, arrivando finalmente sul tetto d’Europa.













Foto: FPI