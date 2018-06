Belgio-Tunisia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Diavoli Rossi al completo, qualche cambio per Maaloul

Il Belgio può già chiudere il discorso qualificazione ai Mondiali 2018 di calcio, per farlo servirà una vittoria questo pomeriggio con la Tunisia. I Diavoli Rossi hanno travolto 3-0 Panama all’esordio e sulla carta partiranno favoriti anche per questa sfida, anche se Le aquile di Cartagine sono un avversario ostico, come dimostrato con l’Inghilterra. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

Partiamo dal Belgio dove Roberto Martinez si affiderà ancora agli undici titolari della prima sfida. Il modulo sarà quindi l’offensivo 3-4-2-1, con la collaudata difesa a tre formata da Alderweireld, Boyata e Vertonghen davanti a Courtois. A centrocampo la qualità di Witsel e De Bruyne, due giocatori in grado di fare entrambi le fasi in modo ottimale. Sulla fascia destra più copertura con Meunier, su quella sinistra si cercherà di affondare con Ferreira Carrasco. In avanti un super attacco con due fuoriclasse come Dries Mertens ed Eden Hazard a supporto del bomber Romelu Lukaku.

Qualche cambio invece nella Tunisia di Nabil Maaloul. In porta ci sarà Ben Mustapha, entrato già con l’Inghilterra dopo l’infortunio di Hassen. Fakhreddine Ben Youssef dovrebbe essere adattato come terzino e al suo fianco confermati invece Meriah, Syam Ben Youssef e Maaloul. La coppia di centrocampo rimane Sassi-Skhiri, mentre in avanti spazio a Bronn con Badri e Sliti a supporto di Khazri.

Le probabili formazioni di Belgio-Tunisia

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Hazard; R. Lukaku. All. Roberto Martinez

TUNISIA (4-2-3-1): Ben Mustapha; Ben Youssef F., Meriah, Ben Youssef S., Maaloul; Sassi, Skhiri; Badri, Bronn, Sliti; Khazri. All. Nabil Maaloul

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: AGIF / Shutterstock.com