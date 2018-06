Belgio-Panama, Mondiali 2018: i Red Devils superfavoriti contro la Cenerentola al debutto

Una corazzata contro la Cenerentola dei Mondiali 2018, una delle grandi outsider per il successo finale contro la debuttante assoluta, una nuova potenza universalmente riconosciuta contro la rivelazione delle qualificazioni. Si può descrivere così Belgio-Panama, in programma lunedì 17 giugno (ore 17.00): al Fisht Stadium andrà in scena una partita molto importante per le sorti del Gruppo G dove i Red Devils sono i principali indiziati per la qualificazione agli ottavi di finale insieme all’Inghilterra.

Per la prima volta nella storia si affrontano le due formazioni, guidate rispettivamente da Roberto Martinez e Dario Gomez. Il Belgio partirà con tutti i favori del pronostico e non perde un match nella fase a gironi della rassegna iridata da ben tre edizioni. Panama, invece, si è qualificata ai Mondiali per la prima volta nella storia e vuole continuare a sognare. I Diavoli Rossi scenderanno in campo con tutti gli uomini migliori: Hazard e Mertens sosterranno Lukaku per un attacco davvero atomico che va a caccia della goleada. Panama però non starà a guardare e dovrebbe affidarsi a un aggressivo 4-2-3-1 puntando sulla rapidità degli uomini offensivi come Barcenas, Cooper e Rodriguez.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-PANAMA

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Hazard, Mertens; Lukaku.

Panama (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Baloy, R. Torres, Ovalle; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez.













Foto: shutterstock