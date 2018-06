Beach volley, World Tour Singapore. Barboni/Costantini superano le qualificazioni! Out Gradini/Puccinelli e Perry/Nucete

Saranno due le coppie italiane in tabellone principale nel torneo 2 Stelle di Singapore. A Zuccarelli/Traballi, già inserite nel main draw, si aggiungono anche Arianna Barboni e Silvia Costantini che sono riuscite a superare lo scoglio delle qualificazioni con un doppio successo convincente. Niente da fare per Gradini/Puccinelli, sconfitte nella gara decisiva e per Perry/Nucete che hanno perso il terzo derby consecutivo al primo turno delle qualificazioni.

Barboni/Costantini, al primo turno, hanno dominato il match con Perry/Nucete, esattamente come una settimana fa a Tangshan, vincendo 2-0 (21-10, 21-17) un match a senso unico. Nel secondo turno stavolta a piangere sono le giapponesi, in questo caso Nagata/Kumada, sconfitte in due set dalle azzurre. Barboni/Costantini hanno iniziato benissimo vincendo 21-13 il primo set, poi il secondo parziale si è trasformato in una girandola di emozioni ed ha visto la squadra azzurra imporsi al quarto tentativo 26-24.

Niente da fare, invece, per Gradini/Puccinelli, che tornano dalla campagna asiatica con una sola qualificazione al main draw. Le giovani azzurre, che ora si preparano ad affrontare l’avventura dei Giochi del Mediterraneo, hanno battuto 2-0 (21-16, 21-12) le svedesi Nilsson/Ogren e poi sono uscite sconfitte nella sfida decisiva per l’ingresso al tabellone principale 2-0 (21-16, 21-11) contro le lettoni Lece/Liepinlauska.

Così il primo turno di qualificazione femminile: Nagata/Kumada (Jpn)-Bye, Barboni/Costantini (Ita)-Perry/Nucete (Ita) 2-0 (21-10, 21-17), Yodsaphat/Pronsuda (Tha)-Sumintra/Chanthira (Tha) 2-1 (17-21, 21-18, 16-14), Stam/Wouters (Ned)-McNamara/McNamara (Can) 0-2 (13-21, 15-21), Nilsson/Ogren (Swe)-Gradini/Puccinelli (Ita) 0-2 (16-21, 12-21), Lece/Liepinlauska (Lat)-Filina/Lubenets (Rus) 2-0 (21-15, 21-17), Kou/Liu (Tpe)-Gusarova/Konstantopoulou (Cyp) 2-0 (21-12, 21-8), Nash/Pardon (Usa)-Yu/Pan (Tpe) 2-0 (21-19, 21-10), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Pawarun/Thatsarida (Tha) 2-1 (16-21, 21-18, 20-18), Lapointe/Sider (Can)-Dostalova/Zolnercikova (Cze) 2-1 (21-15, 18-21, 15-13), Nagy/Cruickshank (Can)-Laird/Kendall (Aus) 2-0m (21-14, 22-20), Starikov/Chorin (Isr)-Lim/Tan (Sin) 2-0 (21-7, 21-6).

Così il secondo turno di qualificazione femminile: Nagata/Kumada (Jpn)-Barboni/Costantini (Ita) 0-2 (13-21, 24-26), Yodsaphat/Pronsuda (Tha)-McNamara/McNamara (Can) 0-2 (13-21, 10-21), Gradini/Puccinelli (Ita)-Lece/Liepinlauska (Lat) 0-2 (16-21, 11-21), Kou/Liu (Tpe)-Nash/Pardon (Usa) 2-0 (21-16, 21-19), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Lapointe/Sider (Can) 2-0 (21-19, 21-19), Nagy/Cruickshank (Can)-Starikov/Chorin (Isr) 2-1 (21-17, 19-21, 15-12).

Così il primo turno di qualificazione maschile: Betzien/Erdmann (Ger)-Bye, Hasegawa/Shimizu (Jpn)-Nishimura/Koshikawa (Jpn) 2-1 (19-21, 21-19, 16-14), Dickson/Ferguson (Aus)-Ohana/Cohen (Isr) 2-0 (21-18, 21-19), Appelgren/Boman (Swe)-Wakefield/Schumann (Aus) 2-1 (20-22, 21-12, 15-8), Kelvin/Lam (Hkg)-Mazin/Nouh (Oma) 0-2 (15-21, 17-21), Bakhnar/Bogatov (Rus)-Hartles/Nicklin (Nzl) 1-2 (18-21, 24-22, 14-16), Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Wang/Hsieh (Tpe) 2-1 (21-14, 22-24, 15-9), Shiratori/Ageba (Jpn)-Márcio Gaudie/Arthur (Bra) 0-2 (16-21, 17-21), Grabovskyy/Kazhamiaka (Can)-Fecteau-Boutin/Rosso-Bonneau (Can) 2-0 (21-19, 21-12), Myskiv/Kramarenko (Rus)-Takvam/Solhaug (Nor) 2-0 (24-22, 21-14), Huber/Friedl (Aut)-Kunert/Waller (Aut) 0-2 (14-21, 19-21), Surin/ Adisorn (Tha)-Belanger/Kiu (Sin) 2-0 (22-20, 21-11).

Così il secondo turno di qualificazione maschile: Betzien/Erdmann (Ger)-Hasegawa/Shimizu (Jpn), Dickson/Ferguson (Aus)-Appelgren/Boman (Swe) 1-2 (21-23, 21-18, 9-15), Mazin/Nouh (Oma)-Hartles/Nicklin (Nzl) 2-1 (21-19, 17-21, 17-15), Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Márcio Gaudie/Arthur (Bra), Grabovskyy/Kazhamiaka (Can)-Myskiv/Kramarenko (Rus), Kunert/Waller (Aut)-Surin/Adisorn (Tha) 1-2 (18-21, 21-16, 11-15)