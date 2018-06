Beach volley, World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo: è ancora “maledizione ottavi”

Sembra un film già visto tre anni fa. Paolo Nicolai e Daniele Lupo per la terza volta in stagione escono ad uno dei primi due turni di un torneo del World Tour, la stessa cosa accadde nel 2015 e anche in quel caso Lupo rientrava da un problema fisico (allora molto più serio), poi tutti sappiamo come è andato a finire il 2016 e quindi non è il caso di preoccuparsi.

Di fatto, però, i canadesi Saxton/O’Gorman non rappresentavano un ostacolo insuperabile per gli azzurri che invece sono caduti per la seconda volta agli ottavi di finale dopo la sconfitta con Herrera/Gavira a Ostrava. I canadesi si sono imposti 2-1 questa mattina in tre set al termine di una partita tiratissima. Nel primo set gli azzurri sono stati superati nel finale da Saxton/O’Gorman con il punteggio di 21-19, nel secondo set Lupo/Nicolai danno il meglio e pareggiano il conto con il punteggio di 21-17. Nel terzo set sfida punto a punto e vittoria dei canadesi 15-13. Per Nicolai/Lupo si tratta dell’ultima uscita prima del Major Series di Gstaad (forse il torneo più titolato dell’estate) visto che a Espinho la prossima settimana gli azzurri non ci saranno, e dei Campionati Europei in Olanda.

Ottavi di finale maschili: Perusic/Schweiner (Cze)-Fijalek/Bryl (Pol) 2-0 (21-19, 21-13), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Kantor/Losiak (Pol) 1-2 (20-22, 21-17, 14-16), Doppler/Horst (Aut)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (21-23, 18-22), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat) 2-0 (22-20, 21-16), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Mol/Sørum (Nor) 2-0 (21-15, 21-19), Alison/Andre (Bra)-Nivaldo/Gonzalez (Cub) 2-1 (23-21, 17-21, 15-12), Thole/Wickler (Ger)-Smedins/Samoilovs (Lat) 0-2 (14-21, 18-21), Nicolai/Lupo (Ita)-O’Gorman/Saxton (Can) 1-2 (19-21, 21-17, 13-15).

Quarti di finale maschili: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Losiak (Pol), Herrera/Gavira (Esp)-Brouwer/Meeuwsen (Ned), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Alison/Andre (Bra), Smedins/Samoilovs (Lat)-O’Gorman/Saxton (Can)

Ottavi di finale femminili: Barbara/Fernanda (Bra)-Bieneck/Schneider (Ger) 2-1 (24-22, 18-21, 15-12), Laboureur/Sude (Ger)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-16, 21-14), Agatha/Duda (Bra)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-0 (21-15, 21-18), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Branagh/Walsh Jennings (Usa) 0-2 (15-21, 18-21), Bansley/Wilkerson (Can)-Wang/Xia (Chn) 2-0 (21-14, 21-14), Hermannova/Slukova (Cze)-Josi/Lili (Bra) 2-0 (21-13, 21-11), Liliana/Elsa (Esp)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 2-0 821-19, 21-16), Hochevar/Claes (Usa)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-0 (21-19, 21-19).

Quarti di finale femminili: Barbara/Fernanda (Bra)-Laboureur/Sude (Ger), Agatha/Duda (Bra)-Branagh/Walsh Jennings (Usa), Bansley/Wilkerson (Can)-Hermannova/Slukova (Cze), Liliana/Elsa (Esp)-Hochevar/Claes (Usa)