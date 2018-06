Beach volley, World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini: finalmente main draw ma adesso è dura! Lupo/Nicolai: esordio “venezuelano”

Finalmente un bel sorriso per Marta Menegatti e Laura Giombini che centrano la seconda qualificazione stagionale al tabellone principale su cinque tentativi, esattamente come a Lucerna. Le azzurre travolgono con un secco 2-0 (21-16, 21-19) le sorelle ucraine Makhno/Makhno (con qualche sussulto solo nel secondo set) e accedono al tabellone principale dove domani troveranno ostacoli durissimi come da prassi per chi entra attraverso le qualificazioni.

Menegatti/Giombini saranno in campo alle 9 con le brasiliane Barbara/Fernanda che quest’anno sono le “regine degli Usa”, avendo vinto sia il torneo Major Series di Fort Lauderdale, sia il 5 Stelle di Huntington Beach: insomma avversaria proibitiva per le italiane che cercheranno di dare il meglio contro una coppia nettamente più forte (non solo di loro) in attesa dell’altra sfida del girone tra le ceche Kolocova/Kvapilova e le russe Kholomina/Makroguzova.

In campo maschile, invece, esordio sulla carta soft per Lupo/Nicolai che se la vedranno con una coppia proveniente dalle qualificazioni, i venezuelani Charly/Tigrito che hanno avuto il merito di eliminare gli statunitensi Mayer/Crabb al termine di una vera e propria battaglia oggi. Non ci sono precedenti fra le due coppie, con i venezuelani che quest’anno non sono andati oltre un 25mo nei tornei del World Tour. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte gli olandesi Varenhorst/Bouter e i polacchi Prudel/Szalankiewicz.

Primo turno qualificazioni femminili: Josi/Lili (Bra)-Duda/Lodej (Pol) 2-0 (21-9, 21-18), Kjølberg/Hjortland (Nor)-Gordon/Bukovec (Can) 0-2 (18-21, 14-21), Futami/Hasegawa (Jpn)-Menegatti/Giombini (Ita) 1-2 (19-21, 21-19, 13-15), Makhno/Makhno (Ukr)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-1 (19-21, 21-15, 15-10), Broder/Pischke (Can)-Kloda/Ceynowa (Pol) 2-0 (21-17, 21-15), Numwong/Hongpak (Tha)-Ulveseth/Lunde (Nor) 0-2 (19-21, 7-21), Dabizha/Abalakina (Rus)-Simonsson/Yoken (Swe) 2-0 (25-23, 21-16), Pirv/Vaida (Rou)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (11-21, 15-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Kotlasova/Resova (Cze) 1-2 (14-21, 21-19, 6-15), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Radarong/Udomchavee (Tha) 1-2 (13-21, 21-17, 12-15), Caluori/Gerson (Sui)-Zobnina/Andriukaityte (Ltu) 1-2 (21-18, 23-25, 15-17), Ozolina/Caica (Lat)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 0-2 (14-21, 13-21), Strbova/Dubovcova (Svk)-Thurin/Thurin (Swe) 2-0 (21-16, 21-15), Lece/Liepinlauska (Lat)-Flint/Day (Usa) 0-2 (13-21, 16-21), Eiholzer/Steinemann (Sui)-Nagata/Kumada (Jpn) 0-2 (20-22, 11-21), Wachowicz/Legieta (Pol)-Lahti/Parkkinen (Fin) 0-2 (14-21, 15-21)

Secondo turno qualificazioni femminili: Josi/Lili (Bra)-Gordon/Bukovec (Can) 2-1 (21-16, 18-21, 15-8), Menegatti/Giombini (Ita)-Makhno/Makhno (Ukr) 2-0 (21-16, 21-19), Broder/Pischke (Can)-Ulveseth/Lunde (Nor) 1-2 (11-21, 21-15, 13-15), Dabizha/Abalakina (Rus)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (17-21, 22-24), Kotlasova/Resova (Cze)-Radarong/Udomchavee (Tha) 2-1 (18-21, 21-18, 15-13), Zobnina/Andriukaityte (Ltu)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 0-2 (11-21, 13-21), Strbova/Dubovcova (Svk)-Flint/Day (Usa) 1-2 (21-23, 21-16, 12-15), Nagata/Kumada (Jpn)-Lahti/Parkkinen (Fin) 0-2 (15-21, 15-21),

Semifinali gironi femminili: Pool A: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Kotlasova/Resova (Cze), Wang/Xia (Chn)-Hochevar/Claes (Usa). Pool B: Barbara/Fernanda (Bra)-Menegatti/Giombini (Ita), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Kholomina/Makroguzova (Rus). Pool C: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Keizer/Meppelink (Ned). Pool D: Bansley/Wilkerson (Can)-Wang/Bai (Chn), Betschart/Hüberli (Sui)-Branagh/Walsh Jennings (Usa). Pool E: Hermannova/Slukova (Cze)-Ulveseth/Lunde (Nor), Hughes/Summer (Usa)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut). Pool F: Agatha/Duda (Bra)-Flint/Day (Usa), Borger/Kozuch (Ger)-Josi/Lili (Bra). Pool G: Artacho Del Solar/Clancy (Aus)-Kravcenoka/Graudina (Lat), Laboureur/Sude (Ger)-Lahti/Parkkinen (Fin). Pool H: Kolosinska/Kociolek (Pol)-Broder/Pischke (Can), Bieneck/Schneider (Ger)-Liliana/Elsa (Esp)

Secondo turno qualificazioni maschili: Heidrich/Gerson (Sui)-Nurminen/Siren (Fin) 2-0 (23-21, 21-15), Thole/Wickler (Ger)-Schnetzer/Müllner (Aut) 2-0 (21-16, 21-19), Yarzutkin/Sivolap (Rus)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu) 0-2 (18-21, 18-21), Dziadkou/Kavalenka (Blr)-Grimalt/Grimalt (Chi) 0-2 811-21, 16-21), Crabb/Mayer (Usa)-Charly/Tigrito (Ven) 1-2 (21-16, 17-21, 14-16), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Patterson/Slick (Usa) 1-2 (21-18, 20-22, 7-15), Ehlers/Schümann (Ger)-Berntsen/Mol (Nor) 0-2 (15-21, 11-21), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Álvaro Filho/Saymon (Bra) 1-2 (21-15, 21-23, 13-15)

Semifinali gironi maschili: Pool A: Kantor/Losiak (Pol)-Bercik/Dumek (Cze), Perusic/Schweiner (Cze)-Crabb/Gibb (Usa). Pool B: Nicolai/Lupo (Ita)-Charly/Tigrito (Ven), Varenhorst/Bouter (Ned)-Prudel/Szalankiewicz (Pol). Pool C: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu), Fijalek/Bryl (Pol)-Virgen/Ontiveros (Mex). Pool D: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Kujawiak/Rudol (Pol), Mol/Sørum (Nor)-Heidrich/Gerson (Sui). Pool E: Alison/Andre (Bra)-Berntsen/Mol (Nor), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-O’Gorman/Saxton (Can). Pool F: Herrera/Gavira (Esp)-Thole/Wickler (Ger), Plavins/Tocs (Lat)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat). Pool G: Doppler/Horst (Aut)-Patterson/Slick (Usa), Smedins/Samoilovs (Lat)-Nivaldo/Gonzalez (Cub). Pool H: Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Grimalt/Grimalt (Chi), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Álvaro Filho/Saymon (Bra).