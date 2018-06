Beach volley, World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini avanti col brivido: sfida alle sorelle Makhno per il main draw. Carambula/Gabriele già fuori

Una vittoria e una sconfitta per l’Italbeach impegnata a Varsavia nelle qualificazioni del 4 Stelle polacco. Menegatti/Giombini interrompono la serie negativa vincendo una tiratissima sfida del primo turno di qualificazione contro le giapponesi Futami/Hasegawa. Risultato sempre in bilico e vittoria risicata per la coppia azzurra, che torna al successo così dopo l’eliminazione al primo turno delle qualificazioni di Ostrava. Menegatti/Giombini si sono imposte con un sofferto 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) riuscendo ad essere meno fallose nella fase decisiva del tie break contro le insidiose giapponesi, cresciute in tutti i fondamentali nel corso del match.

Le azzurre se la vedranno per l’accesso nel tabellone principale alle 18 contro una coppia alla loro portata: le ucraine Inna e Irina Makhno, coppia che ha dato il meglio di sè nelle stagioni passate nel circuito dei tornei satellite europei (lo scorso anno ben quattro terzi posti) e che quest’anno ha ottenuto il miglior risultato in carriera nel World Tour, un quinto posto nel torneo 1 Stella di Baden, per il rest solo eliminazioni in qualificazione per le ucraine che al primo turno hanno sconfitto 2-1 (19-21, 21-15, 15-10) le argentine Gallay/Pereyra.

In campo maschile, invece, arriva la quarta eliminazione consecutiva in qualificazione per la coppia azzurra Carambula/Gabriele che non riesce ad avere la meglio dei tedeschi Ehlers/Schumann, vittoriosi 2-1 in rimonta. La coppia azzurra si è aggiudicata 21-17 il primo set, poi il dominio dei tedeschi che hanno vinto 21-14 e 15-9 gli altri due parziali.

Primo turno qualificazioni maschili: Heidrich/Gerson (Sui)-Bye, Nurminen/Siren (Fin)-Ermacora/Pristauz (Aut) 2-0 (21-16, 21-18), Thole/Wickler (Ger)-Smedins/Regza (Lat) 2-1 (18-21, 21-15, 15-6), Schnetzer/Müllner (Aut)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 2-1 (21-23, 21-15, 15-13), Yarzutkin/Sivolap (Rus)-Popov/Iemelianchyk (Ukr) 2-1 (15-21, 21-14, 15-11) Barthelemy/Di Giantommaso (Fra)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu) 1-2 (25-23, 21-23, 14-16), Boehlé/van de Velde (Ned)-Dziadkou/Kavalenka (Blr) 0-2 (15-21, 17-21), Goliath/Williams (Rsa)-Grimalt/Grimalt (Chi) 0-2 (9-21, 10-21), Crabb/Mayer (Usa)-Ociepski/Lech (Pol) 2-0 (21-15, 21-18), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Charly/Tigrito (Ven) 0-2 (13-21, 19-21), Bergmann/Harms (Ger)-Ha ikejiang/Wu Jiaxin (Chn) 1-2 (21-14, 17-21, 14-16), Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Patterson/Slick (Usa) 0-2 (16-21, 16-21), Ehlers/Schümann (Ger)-Carambula/Gabriele (Ita) 2-1 (17-21, 21-14, 15-9), Seidl/Dressler (Aut)-Berntsen/Mol (Nor) 0-2 (17-21, 15-21), Gao/Li (Chn)-Zemljak/Pokeršnik (Slo) 0-2 (16-21, 13-21), Bye-Álvaro Filho/Saymon (Bra).

Secondo turno qualificazioni maschili: Heidrich/Gerson (Sui)-Nurminen/Siren (Fin), Thole/Wickler (Ger)-Schnetzer/Müllner (Aut), Yarzutkin/Sivolap (Rus)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu), Dziadkou/Kavalenka (Blr)-Grimalt/Grimalt (Chi), Crabb/Mayer (Usa)-Charly/Tigrito (Ven), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Patterson/Slick (Usa), Ehlers/Schümann (Ger)-Berntsen/Mol (Nor), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Álvaro Filho/Saymon (Bra),

Primo turno qualificazioni femminili: Josi/Lili (Bra)-Duda/Lodej (Pol) 2-0 (21-9, 21-18), Kjølberg/Hjortland (Nor)-Gordon/Bukovec (Can) 0-2 (18-21, 14-21), Futami/Hasegawa (Jpn)-Menegatti/Giombini (Ita) 1-2 (19-21, 21-19, 13-15), Makhno/Makhno (Ukr)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-1 (19-21, 21-15, 15-10), Broder/Pischke (Can)-Kloda/Ceynowa (Pol) , Numwong/Hongpak (Tha)-Ulveseth/Lunde (Nor), Dabizha/Abalakina (Rus)-Simonsson/Yoken (Swe), Pirv/Vaida (Rou)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (11-21, 15-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Kotlasova/Resova (Cze), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Radarong/Udomchavee (Tha), Caluori/Gerson (Sui)-Zobnina/Andriukaityte (Ltu), Ozolina/Caica (Lat)-Kravcenoka/Graudina (Lat), Strbova/Dubovcova (Svk)-Thurin/Thurin (Swe), Lece/Liepinlauska (Lat)-Flint/Day (Usa), Eiholzer/Steinemann (Sui)-Nagata/Kumada (Jpn), Wachowicz/Legieta (Pol)-Lahti/Parkkinen (Fin),