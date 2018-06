Beach volley, World Tour 2018 Tangshan. Qualificazioni: Giappone-Italia 2-0. Niente tabellone principale per le coppie azzurre

Dopo l’exploit di Nantong con tre coppie italiane nel main draw e una in finale, inizia nel peggiore dei modi la seconda avventura cinese per le coppie femminili della Nazionale azzurra che non riescono a ripetersi ed escono tutte nelle qualificazioni, tranne Zuccarelli/Traballi che non sono scese in campo oggi e da domani saranno al via nel tabellone principale.

Le coppie giapponesi si prendono una bella rivincita dopo le sconfitte subite dalle italiane nella settimana scorsa ed eliminano tutte le azzurre. Al primo turno si fermano Gradini/Puccinelli (che la prossima settimana rappresenteranno l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona). La giovanissima coppia azzurra ha perso 2-0 (21-19, 21-19) contro le giapponesi Suzuki/Sakaguchi al termine di un match molto equilibrato.

Nel primo turno il derby italiano aveva premiato Barboni e Costantini che ancora una volta hanno eliminato subito Perry/Nucete superandole con un secco 2-0 (21-13, 21-18) al termine di un match a senso unico. Molto equilibrato, invece, l’incontro del secondo turno che ha visto le azzurre Costantini/Barboni uscire sconfitte 2-1 (21-13, 14-21, 15-13) contro le nipponiche Suzuki/Murakami che hanno così vendicato l’eliminazione subita una settimana fa.

Così il primo turno di qualificazione: Barboni/Costantini (Ita)-Perry/Nucete (Ita) 2-0 (21-13, 21-18), Nagy/Cruickshank (Can)-Zin/Zhu Lingdi (Chn) 0-2 (22-24, 18-21), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Gradini/Puccinelli (Ita) 2-0 (21-19, 21-19), Ogren/Wahlén (Swe)-Pardon/Nash (Usa) 1-2 (21-23, 22-20, 3-15)

Così il secondo turno di qualificazione: Suzuki/Murakami (Jpn)-Barboni/Costantini (Ita) 2-1 (21-13, 14-21, 15-13), Stam/Wouters (Ned)-Lapointe/Sider (Can) 2-0 (21-19, 21-15), Zin/Zhu Lingdi (Chn)-Lece/Liepinlauska (Lat), Palmer/Grimson (Eng)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 0-2 (21-23, 18-21), Kloda/Ceynowa (Pol)-Yuan Lvwen/Wang (Chn) 2-1 (27-29, 21-9, 15-10), Pardon/Nash (Usa)-Starikov/Chorin (Isr).