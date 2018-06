Beach volley, World Tour 2018 Tangshan. La rivincita di Wang/Xia: Zuccarelli/Traballi quinte

Niente impresa bis per le azzurre Zuccarelli/Traballi che chiudono al quinto posto la loro avventura sulla sabbia cinese di Tangshan dove è di scena il secondo torneo 2 Stelle consecutivo in Cina. Stavolta le padrone di casa Wang/Xia, battute dalle azzurre nei quarti di finale una settimana fa a Nantong, non lasciano scampo alla coppia italiana sconfitta, sempre ai quarti, al tie break.

In precedenza Zuccarelli/Traballi avevano vinto piuttosto nettamente la sfida degli ottavi di finale contro le giapponesi Suzuki/Sakaguchi, vendicando a loro volta l’eliminazione di Gradini/Puccinelli per mano delle nipponiche nelle qualificazioni. Le azzurre si sono imposte con un doppio 21-18 conquistando per la seconda volta consecutiva (la terza per Traballi) in stagione i quarti di finale di un torneo World Tour.

Nei quarti ancora una volta italiane di fronte alla coppia numero uno della nazionale cinese, coordinata da Paulao. Stavolta la partenza a razzo è stata delle asiatiche che hanno vinto 21-17 il primo set. Bella reazione di Zuccarelli/Traballi che si sono imposte 21-16 nel secondo parziale ma nel tie break netto è stato il predominio delle padrone di casa che hanno vinto 15-9, conquistando la prima semifinale assieme.

Ottavi di finale: Wang/Xia (Chn)-Pardon/Nash (Usa) 2-0 (21-15, 21-16), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Zuccarelli/Traballi (Ita) 0-2 (18-21, 18-21), Dumbauskaite/Zobnina (Ltu)-Lin/Zhu Lingdi (Chn) 0-2 (17-21, 13-21), Dabizha/Mastikova (Rus)-Kusano/Take (Jpn) 1-2 (17-21, 21-17, 8-15), Dowdy/Pollock (Usa)-Nagata/Kumada (Jpn) 2-0 (21-15, 23-21), Stam/Wouters (Ned)-Suzuki/Murakami (Jpn) 0-2 (16-21, 15-21), Jupiter/Chamereau (Fra)-Olivova/Rehackova (Cze) 0-2 (19-21, 15-21), Ngauamo/Bell (Aus)-Josi/Lili (Bra) 1-2 (15-21, 27-25, 9-15).

Quarti di finale: Wang/Xia (Chn)-Zuccarelli/Traballi (Ita) 2-1 (21-17, 16-21, 15-9), Lin/Zhu Lingdi (Chn)-Kusano/Take (Jpn) 2-1 (21-12, 17-21, 16-14), Dowdy/Pollock (Usa)-Suzuki/Murakami (Jpn), Zivova/Rehackova (Cze)-Josi/Lili (Bra).