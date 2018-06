Beach volley, World Tour 2018 Singapore. Dopo otto anni riecco la Cina al maschile: primo sigillo targato Paulao con Gao/Li

Arriva il primo successo targato Paulao per la Cina al maschile nel torneo 2 Stelle di Singapore che ha incoronato i cinesi Gao/Li nel torneo maschile e in campo femminile ha visto l’ennesimo successo giapponese con Suzuki/Murakami che hanno vinto il derby nipponico con Kusano/Take.

In campo maschile i cinesi Gao/Li tornano sul gradino più alto del podio sette anni e undici mesi dopo la vittoria ottenuta a Marsiglia da Penggen Wu/Linyin Xu nel luglio 2010. Un successo per certi versi storico che porta la firma anche dell’ex coach della nazionale azzurra Paulao, brasiliano trapiantato in Italia, che da quest’anno è alla guida della nazionale maschile asiatica. Gao/Li in finale hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-18) i sorprendenti estoni Nolvak/Tiisaar, al termine di un match a senso unico. Terzo gradino del podio per gli indonesiani Candra/Ashfiya che hanno superato 2-0 (28-26, 22-20) al termine di una vera battaglia gli sloveni Zemlijak/Pokersnik, pronti alla partecipazione ai Giochi del Mediterraneo.

Così le semifinali: Nolvak/Tiisaar (Est)-Zemlijak/Pokersnik (Slo) 2-0 (21-14, 22-20), Gao/Li (Chn)-Candra/Ashfiya (Ina) 2-1 (20-22, 21-14, 15-10).

In campo femminile solo Giappone in finale con Suzuki/Murakami che hanno sofferto solo nel primo set per avere ragione 2-0 (23-21, 21-15) delle connazionali Kusano/Take nella finale. Terzo gradino del podio per l’immancabile Germania con Behlen/Schneider che hanno sconfitto 2-1 (27-25, 13-21, 15-11) le svedesi Yoken/Simonsson.

Così le semifinali: Kusano/Take (Jpn)-Behlen/Schneider (Ger) 2-1 (20-22, 21-19, 16-14), Suzuki/Murakami (Jpn)-Yoken/Simonsson (Swe) 2-0 (21-18, 21-16)