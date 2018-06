Beach volley World Tour 2018, Singapore. Ancora derby azzurro al femminile nelle qualificazioni del terzo torneo asiatico

Terzo torneo asiatico al femminile e terzo derby azzurro consecutivo nel primo turno delle qualificazioni del torneo 2 Stelle di Singapore che scatta nella notte italiana. Di fronte, come a Tangshan, Barboni/Costantini (vittoriose nella prima sfida diretta) e Perry/Nucete (due volte sconfitte dalle giovani azzurre in qualificazione finora) che alle 4.40 scenderanno in campo per conquistare un posto nel secondo turno dove sono attese dall’immancabile coppia giapponese Nagata/Kumada, avversaria della coppia italiana vincente nella sfida che vale l’ingresso al main draw.

A caccia di un posto nel tabellone principale anche la terza coppia azzurra, Gradini/Puccinelli, all’ultimo warm up prima dei Giochi del Mediterraneo. Le azzurre affronteranno nel primo turno delle qualificazioni (orario ancora da definire) le svedesi Nilsson/Ogren, none a Phnom Pehn un mese fa. In caso di vittoria le italiane affronteranno nella sfida che vale il tabellone principale la vincente della sfida tra le lettoni Lece/Liepinlauska e le russe Filina/Lubenets. Zuccarelli/Traballi sono già in tabellone principale.

Primo turno qualificazioni femminili: Nagata/Kumadam (Jpn)-Bye, Barboni/Costantini (Ita)-Perry/Nucete (Ita), Yodsaphat/Pronsuda (Tha)-Sumintra/Chanthira (Tha), Stam/Wouters (Ned)-McNamara/McNamara (Can), Nilsson/Ogren (Swe)-Gradini/Puccinelli (Ita), Lece/Liepinlauska (Lat)-Filina/Lubenets (Rus), Kou/Liu (Tpe)-Gusarova/Konstantopoulou (Cyp), Nash/Pardon (Usa)-Yu/Pan (Tpe), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Pawarun/Thatsarida (Tha), Lapointe/Sider (Can)-Dostalova/Zolnercikova (Cze), Nagy/Cruickshank (Can)-Laird/Kendall (Aus), Starikov/Chorin (Isr)-Lim/Tan (Sin).