FOTO Chi è Rurik Gislason? Il calciatore più bello e sexy dei Mondiali 2018. Il Vichingo Biondo conquista il web

Il popolo femminile ha deciso, ha espresso il proprio insindacabile parere sui social network e ha “ufficialmente” decretato chi è il calciatore più sexy ai Mondiali 2018. La prima giornata della fase a gironi si è conclusa ed ecco il verdetto: Rurik Gislason ha incontrato il favore del gentil sesso. Conosciamo meglio il nuovo sex symbol che sarà particolarmente chiacchierato durante tutta l’estate.

Nato a Reykjavik il 25 febbraio 1988, ricopre il ruolo di centrocampista nel Sandhausen (serie B tedesca) ma soprattutto nella Nazionale Islandese, che per la prima volta nella storia partecipa a una rassegna iridata. Lo abbiamo ammirato nel match inaugurale, pareggiato per 1-1 contro l’Argentina di Leo Messi: le sue doti tecniche non sono passate assolutamente inosservate ma è balzato agli onori della cronaca per altri motivi. Il Vichingo Biondo, come è già stato ribattezzato, ha nettamente superato Cristiano Ronaldo nelle preferenze femminili: l’attaccante del Portogallo, reduce dalla tripletta rifilata alla Spagna, mastica amaro ma Gislason ha scaldato il cuore di tantissime appassionate tanto che il suo profilo Instagram è letteralmente schizzato alle stelle. Nel giro di mezz’ora ha conquistato ben 330mila follower, volando a un totale di 550mila. Numeri da capogiro e quasi tutti femminili…

Il pubblico lo ha apprezzato per il fisico statuario, per i lunghi capelli biondi avvolti in un codino, per gli occhi di ghiaccio da nordico. Vanity Fair lo ha già definito il perfetto incrocio tra Thor e David Beckham. Usa molto Instagram ma sembra un ragazzo casa e chiesa, ha anche un cane di nome Rocco a cui è molto legato. Ama particolarmente la famiglia (ci sono molte foto con mamma e papà), non sembra avere una fidanzata e si è candidato alle elezioni politiche col Partito dell’Indipendenza (orientamento di centrodestra). Sarà una riserva dell’Islanda (contro l’Albiceleste ha giocato solo trenta minuti) ma basta e avanza per diventare il giocatore più sexy dei Mondiali.

