Beach volley, World Tour 2018 Ostrava. Nicolai/Lupo, il ritorno: oggi debutto alla portata sulla sabbia ceca

Sono passati 104 giorni dall’ultima ufficiale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo e oggi l’attesa è finita per rivedere in campo i vince campioni olimpici di Rio. La coppia numero uno del movimento italiano, fermata da un infortunio alla caviglia occorso a Daniele Lupo dopo la prestazione non all’altezza delle attese a Doha, torna in campo sulla sabbia di Ostrava in un 4 Stelle che fa da antipasto a tutti i grandi appuntamenti della stagione, i Major Series di Gstaad e Vienna e il Campionato Europeo in Olanda.

Nicolai/Lupo sono inseriti in una Pool non impossibile e oggi alle 13.10 scenderanno in campo per la semifinale del girone contro gli austriaci Ermacora/Pristauz che, come miglior risultato in stagione, vantano un quinto posto a Kish Island a febbraio. Nell’altra semifinale di fronte i grandi protagonisti della prima frazione di stagione, i lettoni Plavins/Tocs e i messicani Virgen/Ontiveros contro i quali Nicolai/Lupo persero a Rio, unica sconfitta prima di raggiungere la finale contro i brasiliani Alison/Bruno.

A proposito di brasiliani, quello di Ostrava è un torneo molto importante perchè sancisce il nuovo corso del movimento carioca. In un solo colpo si sono sciolte la coppia campione olimpica e quella campione del mondo in carica e sulla sabbia ceca si potranno vedere all’opera i tre nuovi binomi verde-oro: Alison/Andrè, Pedro/Bruno e Evandro/Vitor Felipe che puntano tutti ad eguagliare il record detenuto da diverse coppie (fra cui anche gli italiani Ranghieri/Caminati) della vittoria al primo torneo giocato assieme.

Niente da fare, nelle qualificazioni, per la coppia azzurra Gabriele/Carambula che si è fermata al primo turno uscendo nettamente sconfitta dai fancesi Krou/Aye con il punteggio di 21-12, 21-17 e con qualche buono sprazzo di gioco nel secondo set.

In campo femminile livello elevatissimo, con Walsh/Branagh che danno l’assalto alla corazzata brasiliana ma occhio anche alle coppie dell’Europa dell’Est che possono dire la loro. per l’ennesima volta, invece, manca all’appello una coppia italiana nel main draw.

Primo turno qualificazioni uomini: Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Nemec/Pokopec (Svk) 2-0 (21-13, 26-24), Dziadkou/Kavalenka (Blr)-Ermacora/Pristauz (Aut) 1-2 (22-24, 21-14, 11-15), Krou/Aye (Fra)-Carambula/Gabriele (Ita) 2-0 (21-12, 21-17), Smits/Samoilovs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 0-2 (17-21, 18-21), Grimalt/Grimalt (Chi)-Goliath/Williams (Rsa) 2-1 (17-21, 21-8, 15-10), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Winter/Hörl (Aut) 2-0 (21-18, 21-19), Boehlé/van de Velde (Ned)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra) 2-1 (13-21, 21-14, 15-10), Gala/Kufa (Cze)-Mayer/Crabb (Usa) 1-2 (27-25, 16-21, 10-15), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Kufa/Vala (Cze) 2-0 (21-12, 21-12), Thole/Wickler (Ger)-Kolinske/Evans (Usa) 2-0 (21-11, 21-15), Berntsen/Mol (Nor)-Regza/Smedins (Lat) 2-0 (21-19, 21-15), Weiss/Tichy (Cze)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (17-21, 17-21), Yarzutkin/Sivolap (Rus)-Myslivecek/Pihera (Cze) 2-0 (21-19, 21-18), Urlu/Mermer (Tur)-Thiago/George (Bra) 0-2 (23-25, 17-21), Charly/Tigrito (Ven)-Seidl/Dressler (Aut) 1-2 (15-21, 21-16, 20-22), Namesansky/Hovorka (Svk)-Heidrich/Gerson (Sui) 0-2 (15-21, 8-21)

Secondo turno qualificazione uomini: Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Ermacora/Pristauz (Aut) 0-2 (21-23, 17-21), Krou/Aye (Fra)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 1-2 (25-23, 18-21, 13-15), Grimalt/Grimalt (Chi)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-1 (14-21, 21-17, 15-8), Boehlé/van de Velde (Ned)-Mayer/Crabb (Usa) 2-1 (14-21, 22-20, 15-13), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Thole/Wickler (Ger) 1-2 (21-16, 19-21, 19-21), Berntsen/Mol (Nor)-Semenov/Leshukov (Rus) (12-21, 21-19), Yarzutkin/Sivolap (Rus)-Thiago/George (Bra) 1-2 (21-23, 23-21, 9-15), Seidl/Dressler (Aut)-Heidrich/Gerson (Sui) 1-2 (21-15, 18-21, 8-15)

Così le semifinali dei gironi: Pool A: Alison/Andre (Bra)-Lenc/Habr (Cze), Fijalek/Bryl (Pol)-Varenhorst/Bouter (Ned). Pool B: Evandro/Vitor Felipem (Bra)-Dumek/Bercik (Cze), Pedlow/Schachter (Can)-Prudel/Szalankiewicz (Pol). Pool C: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Thole/Wickler (Ger), Mol/Sørum (Nor)-Nivaldo/Gonzalez (Cub). Pool D: Nicolai/Lupo (Ita)-Ermacora/Pristauz (Aut), Plavins/Tocs (Lat)-Virgen/Ontiveros (Mex). Pool E: Kantor/Losiak (Pol)-Kujawiak/Rudol (Pol), Herrera/Gavira (Esp)-O’Gorman/Saxton (Can). Pool F: Doppler/Horst (Aut)-Boehlé/van de Velde (Ned), Smedins/Samoilovs (Lat)-Heidrich/Gerson (Sui). Pool G: Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Thiago/George (Bra), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Grimalt/Grimalt (Chi). Pool H: Perusic/Schweiner (Cze)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Semenov/Leshukov (Rus).

Primo turno qualificazioni donne: Behrens/Ittlinger (Ger)-Bye, Menegatti/Giombini (Ita)-Numwong/Hongpak (Tha) 1-2 (15-21, 21-10, 15-17), Futami/Hasegawa (Jpn)-Davidova/Olivova (Cze) 2-1 (21-14, 21-23, 15-11), Rehackova/Knoblochova (Cze)-Caluori/Gerson (Sui) 0-2 (11-21, 15-21), Strbova/Dubovcova (Svk)-Maixnerova/Stochlova (Cze) 2-0 (21-16, 21-13), Ceynowa/Kloda (Pol)-Gordon/Bukovec (Can) 0-2 (14-21, 14-21), Eiholzer/Steinemann (Sui)-Soria/Carro (Esp) 2-0 (26-24, 21-13), Szabó/Háfra (Hun)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 0-2 (9-21, 9-21), Liiana/Elsa (Esp)-Turnerova/Ehrenwaldova (Svk) 2-0 (21-5, 21-3), Thurin/Thurin (Swe)-Kjølberg/Hjortland (Nor) 0-2 (19-21, 11-21), Radarong/Udomchavee (Tha)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol) 0-2 (19-21, 14-21), Kotlasova/Resova (Cze)-Gallay/Pereyra (Arg) 1-2 (10-21, 21-18, 10-15), Tainá/Victoria (Bra)-Pirv/Vaida (Rou) 2-0 (21-12, 21-5), Ozolina/Caica (Lat)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-1 (21-23, 21-18, 15-11), Lobato/Amaranta (Esp)-Makhno/Makhno (Ukr) 2-1 (18-21, 25-23, 15-11), Bye-Stockman/Larsen (Usa)

Secondo turno qualificazione donne: Behrens/Ittlinger (Ger)-Numwong/Hongpak (Tha) 2-1 (21-11, 19-21, 15-13), Futami/Hasegawa (Jpn)-Caluori/Gerson (Sui) 2-1 (16-21, 22-20, 15-8), Strbova/Dubovcova (Svk)-Gordon/Bukovec (Can) 2-1 (21-7, 16-21, 15-13), Eiholzer/Steinemann (Sui)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 1-2 (14-21, 21-18, 14-16), Liliana/Elsa (Esp)-Kjølberg/Hjortland (Nor) 2-0 (21-11, 21-10), Wachowicz/Gruszczynska (Pol)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-1 (21-19, 16-21, 15-9), Tainá/Victoria (Bra)-Ozolina/Caica (Lat) 2-0 (21-11, 21-11), Lobato/Amaranta (Esp)-Stockman/Larsen (Usa) (20-22, 14-21)

Così le semifinali dei gironi: Pool A: Hermannova/Slukova (Cze)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol), Stubbe/van Iersel (Ned)-Fendrick/Lane (Usa). Pool B: Laboureur/Sude (Ger)-Bonnerova/Nakladalova (Cze), Kholomina/Makroguzova (Rus)-Walsh/Branagh (Usa). Pool C: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Futami/Hasegawa (Jpn), Behrens/Ittlinger (Ger)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut). Pool D: Agatha/Duda (Bra)-Tainá/Victoria (Bra), Wang/Xia (Chn)-Keizer/Meppelink (Ned). Pool E: Bansley/Wilkerson (Can)-Strbova/Dubovcova (Svk), Borger/Kozuch (Ger)-Josi/Lili (Bra). Pool F: Hughes/Summer (Usa)-Kravcenoka/Graudina (Lat), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Kolosinska/Kociolek (Pol). Pool G: Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Liliana/Elsa (Esp), Betschart/Hüberli (Sui)-Lahti/Parkkinen (Fin). Pool H: Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Stockman/Larsen (Usa), Bieneck/Schneider (Ger)-Davidova/Shchypkova (Ukr)