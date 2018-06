Beach volley, World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai già agli ottavi! Alle 9 Giombini/Menegatti per non uscire di scena

Paolo Nicolai e Daniele Lupo vincono e si siedono ancora una volta ad aspettare l’avversario negli ottavi di finale. Un film già visto una settimana fa ad Ostrava che non ha avuto esito positivo allora ma che, si spera, stavolta faccia da apripista verso un risultato di spessore per la coppia italiana che ha vinto il proprio girone preliminare nel 4 Stelle di Varsavia.

Lupo/Nicolai hanno battuto 2-1, non senza qualche patema, una delle coppie di punta del movimento polacco, Prudel/Szalankiewicz, dimostrandosi più freddi e meno fallosi nei momenti determinanti del match, come il finale del primo set quando gli azzurri sono riusciti a piazzare un break di 3-0 che ha aperto la strada per il 21-19 finale. Nel secondo set calo drastico della coppia italiana che ha lasciato via libera ai padroni di casa, prima avanti 15-9 e poi vittoriosi 21-17 e infine il tie break tiratissimo che ha visto ancora una volta Lupo/Nicolai prevalere in volata 15-13.

Il torneo maschile ha offerto, tra le altre, la sfida del giorno: il derby brasiliano tra i due campioni olimpici 2016 e campioni del Mondo 2015, Alison e Bruno, a due settimane dalla loro divisione. Da una parte Alison e Andrè dall’altra Bruno e Pedro: avversari dopo migliaia di palloni giocati uno a fianco all’altro. Una sensazione strana anche per loro. Alla fine ha vinto Alison, in coppia con il campione del mondo Andrè al tie break di una sfida molto combattuta, forse la prima di una lunga serie da rivali di una coppia che ha fatto impazzire un’intera nazione e ammattire quasi tutti gli avversari in un bienni forse irripetibile.

In campo femminile l’appuntamento è per domattina alle 9 quando Menegatti e Giombini proveranno ad evitare il 25mo posto contro le russe Kholomina/Makroguzova che partono con i favori del pronostico. Stesso obiettivo per Walsh che, in coppia con Branagh,k tenerà di evitare l’eliminazione immediata contro le giovani cinesi Bai/Wang, coppia che finora non ha incantato nel proprio breve cammino.

Finali primo posto gironi femminili (vincente agli ottavi, perdente ai sedicesimi): Claes/Hochevar (Usa)-Humana-Paredes/Pavan Canada 2-0 (21-19, 21-18), Fernanda/Barbara (Bra)-Kolocova/Kvapilova (Cze) 2-0 (21-19, 21-18), Maria Antonelli/Carolina Salgado (Bra)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-1 (10-21, 21-16, 15-10), Bansley/Wilkerson (Can)-Betschart/Huberli (Sui) 2-0 (21-17, 21-17), Hermannova/Slukova (Cze)-Hughes/Ross (Usa) 2-0 (21-14, 21-14), Agatha/Duda (Bra)-Borger/Kozuch (Ger) 2-0 (21-13, 21-10), Laboureur/Sude (Ger)-Graudina/Kravcenoka (Lat) 2-1 (19-21, 21-17, 15-12), Elsa/Lili (Esp)-Kociolek/Kolosinska (Pol) 2-1 (21-17, 11-21, 15-13)

Finali terzo posto gironi femminili (vincente ai sedicesimi, perdente 25mo posto): Kotlasova/Resova (Cze)-Fan Wang/Xinyi Xia (Chn), Giombini/Menegatti (Ita)-Kholomina/Makroguzova (Rus), Gromadowska/Gruszczynska (Pol)-Heidrich/Verge-Depre (Sui), Bai/Wang (Chi)-Branagh/Walsh Jennings (Usa), Lunde/Ulveseth (Nor)-Plesiutschnig/Schutzenhofer (Aut), Day/Flint (Usa)-Josi/Lili (Bra), Artacho/Clancy (Aus)-Lahti/Parkkinen (Fin), Broder/Pischke (Can)-Bieneck/Schneider (Ger).

Semifinali gironi maschili: Pool A: Kantor/Losiak (Pol)-Bercik/Dumek (Cze) 2-0 (21-16, 21-16), Perusic/Schweiner (Cze)-Crabb/Gibb (Usa) 2-0 (21-17, 21-14). Pool B: Nicolai/Lupo (Ita)-Charly/Tigrito (Ven) 2-0 (21-15, 21-19), Varenhorst/Bouter (Ned)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 0-2 (19-21, 18-21). Pool C: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu) 2-0 (21-13, 21-14), Fijalek/Bryl (Pol)-Virgen/Ontiveros (Mex) 2-1 (20-22, 21-17, 15-10). Pool D: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Kujawiak/Rudol (Pol) 2-0 (21-18, 21-19), Mol/Sørum (Nor)-Heidrich/Gerson (Sui) 0-2 (17-21, 17-21). Pool E: Alison/Andre (Bra)-Berntsen/Mol (Nor) 2-1 (21-18, 15-21, 15-11), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-O’Gorman/Saxton (Can) 2-1 (21-19, 20-22, 15-13). Pool F: Herrera/Gavira (Esp)-Thole/Wickler (Ger) 0-2 (11-21, 15-21), Plavins/Tocs (Lat)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat) 0-2 (22-24, 22-24) . Pool G: Doppler/Horst (Aut)-Patterson/Slick (Usa) 2-0 (21-14, 21-17), Smedins/Samoilovs (Lat)-Nivaldo/Gonzalez (Cub) 2-0 (21-15, 21-17). Pool H: Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-12, 21-19), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Álvaro Filho/Saymon (Bra) 2-0 (21-19, 22-20).

Finali primo posto gironi maschili (vincente agli ottavi, perdente ai sedicesimi): Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Losiak (Pol) 2-0 (21-17, 21-18), Lupo/Nicolai (Ita)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-1 (21-19, 17-21, 15-13), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Bryl/Fijalek (Pol) 2-1 (18-21, 21-16, 15-12), Brouwer/meeuwsen (NeD)-Gerson/Heidrich (Sui) 2-0 (21-15, 23-21), Alison/Andre (Bra)-Bruno/Pedro (Bra) 2-1 (21-17, 17-21, 17-15), Thole/Wickler (Ger)-Ahmed Tijan/Cherif 2-1 (19-21, 21-19, 15-12), Doppler/Horst (Aut)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-1 (17-21, 21-19, 15-12), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Krasilnikov/Liamin (Rus) 2-1 (15-21, 21-18, 24-22)

Finali terzo posto gironi maschili (vincente ai sedicesimi, perdente 25mo posto): Bercik/Dumek (Cze)-Crabb/Gibb (Usa), Tigrito/Carlos (Ven)-Bouter/Varenhorst (Ned), Kazdailis/Rumsevicius (Ltu)-Ontiveros/Virgen (Mex), Kujawiak/Rudol (Pol)Mol/Sorum (Nor), Berntsen/Mol (Nor)-O’Gorman/Saxton (Can), Gavira/Herrera (Esp)-Plavins/Tocs (Lat), Patterson/Slick (Usa)-Nivaldo Diaz/Gonzalez (Cub), Grimalt/Grimalt (Chi)-Saymon/Alvaro Filho (Bra)