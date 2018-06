Beach volley, World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai concedono il bis e sono già agli ottavi!

Sono già qualificati per gli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di Ostrava Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno impiegato poco a sbarazzarsi dei messicani Virgen/Ontiveros, un po’ in crisi di identità negli ultimi mesi. Una vittoria limpida, senza possibilità di appello per gli azzurri che, dopo un avvio equilibrato, hanno vinto nettamente il primo parziale 21-17. Nel secondo set i messicani si affossano definitivamente e per Lupo/Nicolai diventa facile chiudere con il punteggio di 21-10 che significa ottavi di finale.

Semifinali dei gironi maschili: Pool A: Alison/Andre (Bra)-Lenc/Habr (Cze) 2-0 (21-12, 21-18), Fijalek/Bryl (Pol)-Varenhorst/Bouter (Ned) 2-1 (21-19, 15-21, 16-14). Pool B: Evandro/Vitor Felipe (Bra)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-19, 21-16), Pedlow/Schachter (Can)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (21-19, 21-16). Pool C: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Thole/Wickler (Ger) 1-2 (23-21, 17-21, 9-15), Mol/Sørum (Nor)-Nivaldo/Gonzalez (Cub) 1-2 (22-24, 21-15, 14-16). Pool D: Nicolai/Lupo (Ita)-Ermacora/Pristauz (Aut) 2-1 (18-21, 21-15, 15-12), Plavins/Tocs (Lat)-Virgen/Ontiveros (Mex) 1-2 (21-13, 18-21, 9-15). Pool E: Kantor/Losiak (Pol)-Kujawiak/Rudol (Pol) 2-0 (21-18, 21-17), Herrera/Gavira (Esp)-O’Gorman/Saxton (Can) 0-2 (21-23, 18-21). Pool F: Doppler/Horst (Aut)-Boehlé/van de Velde (Ned) 2-0 (21-19, 21-16), Smedins/Samoilovs (Lat)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-0 (22-20, 21-16). Pool G: Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Thiago/George (Bra) 0-2 (16-21, 14-21), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-10, 21-16). Pool H: Perusic/Schweiner (Cze)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-14, 21-16), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (19-21, 19-21).

Finali primo posto dei gironi maschili (vincenti agli ottavi, perdenti ai sedicesimi): Alison/Andre (Bra)-Fijalek/Bryl (Pol) 1-2 (21-18, 21-23, 12-15), Evandro/Vitor Felipe (Bra)-Pedlow/Schachter (Can) 2-0 (21-13, 21-19), Thole/Wickler (Ger)-Nivaldo/Gonzalez (Cub) 2-0 (21-15, 21-18), Nicolai/Lupo (Ita)-Virgen/Ontiveros (Mex) 2-0 (21-14, 21-10), Kantor/Losiak (Pol)-O’Gorman/Saxton (Can), Doppler/Horst (Aut)-Smedins/Samoilovs (Lat) 0-2 (21-23, 17-21), Thiago/George (Bra)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 0-2 (12-21, 11-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Semenov/Leshukov (Rus)

Finali terzo posto dei gironi maschili (vincenti ai sedicesimi, perdenti 25mo posto): Lenc/Habr (Cze)-Varenhorst/Bouter (Ned), Dumek/Bercik (Cze)-Prudel/Szalankiewicz (Pol), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Mol/Sørum (Nor), Ermacora/Pristauz (Aut)-Plavins/Tocs (Lat), Kujawiak/Rudol (Pol)-Herrera/Gavira (Esp), Boehlé/van de Velde (Ned)-Heidrich/Gerson (Sui), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Grimalt/Grimalt (Chi), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Krasilnikov/Liamin (Rus)

Semifinali gironi femminili: Pool A: Hermannova/Slukova (Cze)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol) 2-0 (21-12, 21-18), Stubbe/van Iersel (Ned)-Fendrick/Lane (Usa) 2-1 (21-17, 16-21, 15-10). Pool B: Laboureur/Sude (Ger)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 2-0 (21-16, 21-16), Kholomina/Makroguzova (Rus)-Walsh/Branagh (Usa) 2-0 (21-18, 21-19). Pool C: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Futami/Hasegawa (Jpn) 2-0 (21-12, 21-13), Behrens/Ittlinger (Ger)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut) 2-0 821-19, 21-13). Pool D: Agatha/Duda (Bra)-Tainá/Victoria (Bra) 2-0 (21-7, 21-18), Wang/Xia (Chn)-Keizer/Meppelink (Ned) 0-2 (14-21, 12-21). Pool E: Bansley/Wilkerson (Can)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-11, 21-18), Borger/Kozuch (Ger)-Josi/Lili (Bra) 2-0 (21-16, 21-16). Pool F: Hughes/Summer (Usa)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-1 (22-24, 27-25, 17-15), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 0-2 (22-24, 18-21). Pool G: Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Liliana/Elsa (Esp) 2-1 (21-18, 13-21, 15-12), Betschart/Hüberli (Sui)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-0 (21-14, 21-16). Pool H: Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Stockman/Larsen (Usa) 1-2 (13-21, 25-23, 8-15), Bieneck/Schneider (Ger)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 2-0 (21-16, 21-14)

Finali primo posto dei gironi femminili (vincenti agli ottavi, perdenti ai sedicesimi): Hermannova/Slukova (Cze)-Stubbe/van Iersel (Ned) 1-2 (16-21, 22-20, 10-15), Laboureur/Sude (Ger)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-0 (21-17, 21-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Behrens/Ittlinger (Ger) 2-0 (21-15, 21-13), Agatha/Duda (Bra)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-13, 21-16), Bansley/Wilkerson (Can)-Borger/Kozuch (Ger) 0-2 (17-21, 17-21), Hughes/Summer (Usa)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 1-2 (21-13, 19-21, 11-15), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Betschart/Hüberli (Sui) 2-0 (21-18, 23-21), Stockman/Larsen (Usa)-Bieneck/Schneider (Ger) 0-2 (16-21, 12-21)

Finali terzo posto dei gironi femminili (vincenti ai sedicesimi, perdenti 25mo posto): Wachowicz/Gruszczynska (Pol)-Fendrick/Lane (Usa), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Walsh/Branagh (Usa), Futami/Hasegawa (Jpn)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut), Tainá/Victoria (Bra)-Wang/Xia (Chn), Strbova/Dubovcova (Svk)-Josi/Lili (Bra), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Kolocova/Kvapilova (Cze), Liliana/Elsa (Esp)-Lahti/Parkkinen (Fin), Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Davidova/Shchypkova (Ukr).