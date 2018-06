Beach volley, World Tour 2018 Ostrava. Hermannova/Slukova ed Herrera/Gavira: la gioia dopo due anni di digiuno

Repubblica Ceca in festa per la vittoria sulla sabbia amica di Barbora Hermannova e Marketa Slukova, allenate da questa stagione da Andrea Tomatis, che, due anni dopo il successo di Antalya, tornano sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour nel 4 Stelle di casa a Ostrava. Due anni e qualche mese hanno dovuto attendere anche gli spagnoli Herrera e Gavira per tornare a vincere un torneo del circuito mondiale.

Hermannova/Slukova in finale hanno fermato la folle corsa delle canadesi Bansley/Wilkerson, imponendosi 2-1 (17-21, 21-15, 15-13) grazie ad una rimonta spettacolare, favorita anche dalla grande spinta del pubblico locale. Una dichiarazione d’intenti, quella delle ceche, a meno di un mese dal Campionato Europeo in Olanda. Cancellate in semifinale, invece, le coppie tedesche che sembrava potessero dominare la scena e invece si sono dovute accontentare di un derby per il bronzo, vinto 2-0 (21-19, 21-18) da Borger/Kozuch, al primo podio nel World Tour da quando giocano assieme, contro Bieneck/Schneider, quarte.

Così le semifinali: Bansley/Wilkerson (Can)-Borger/Kozuch (Ger), 2-1 (18-21, 22-20, 15-12), Hermannova/Slukova (Cze)-Bieneck/Schneider (Ger) 2-0 (21-19, 21-17).

In campo maschile i “giustizieri” di Lupo/Nicolai agli ottavi, gli spagnoli Pablo Herrera e Adrian Gavira stavolta sono arrivati fino in fondo, tornando a vincere un torneo del World Tour 26 mesi dopo l’ultimo trionfo a Xiamen nell’immediata vigilia di una Olimpiade di Rio che non riservò loro particolari soddisfazioni. Si tratta della terza vittoria in nove anni di binomio per gli iberici che in finale hanno sconfitto 2-1 (27-25, 15-21, 15-11) i polacchi Kantor/Losiak a cui ancora una volta è mancato qualcosa per mettersi al collo la medaglia d’oro ma che in questo torneo hanno mostrato di essere in grande crescita di condizione, fisica ma soprattutto mentale. Terza piazza per i russi Semenov/Leshukov, al secondo podio stagionale dopo la vittoria di Mersin, che in una interminabile finale per il bronzo hanno sconfitto 2-1 (18-21, 21-14, 26-24) i beniamini di casa, allievi di Andrea Tomatis, Perusic/Schweiner, sempre più protagonisti a livello assoluto.

Così le semifinali: Kantor/Losiak (Pol)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-0 (21-13, 21-16), Herrera/Gavira (Esp)-Semenov/Leshukov (Rus) 2-0 (21-18, 28-26).