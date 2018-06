Mondiali 2018, Australia-Perù: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Ce la farà l’Australia a centrare una incredibile, quanto insperata, qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018? La domanda già di per sè è sorprendente, ma i Socceros hanno ancora chance di centrare il passaggio del turno e proveranno a ribadirle nel match di domani contro il Perù alle ore 16.00 italiane a Sochi.

Il Girone C vede la Francia a punteggio pieno con 6 punti, davanti alla Danimarca con 4, l’Australia con 1, mentre il Perù è fermo a quota zero. Con questo andamento, quindi, l’Australia ha ancora una possibilità di salire in seconda posizione. I Socceros devono assolutamente vincere contro i sudamericani e sperare con la Danimarca perda contro la Francia. In un eventuale arrivo a pari punti (4) tutto ruoterà attorno alla differenza reti, che deciderà chi farà compagnia alla squadra di Didier Deschamps nel passaggio del turno. Al momento l’Australia ha -1 di differenza reti, mentre la Danimarca vanta un +1.

L’Australia, che ha messo in mostra la consueta ottima solidità difensiva e una notevole forza fisica, si presenterà in campo con il collaudato 4-4-1-1 con capitan Jedinak (autore di entrambi i gol di questo torneo, realizzati entrambi su calcio di rigore) in mezzo al campo e Rogic a sostegno dell’unica punta Juric. Per i peruviani, reduci da due sconfitte amare, entrambe per 0-1, l’imperativo sarà chiudere nel migliore dei modi questo Mondiale, possibilmente con una vittoria. Nei due match disputati la Blanquirroja ha fatto vedere di disporre di una buona compattezza di squadra, ma con poca capacità di incidere sotto porta. Lo schieramento in campo sarà il solito 4-2-3-1 con Guerrero in avanti, Carrillo, Cueva e Flores a sostegno, e Advincula a spingere sull’out di destra.

PROBABILI FORMAZIONI

AUSTRALIA (4-4-1-1): Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Leckie, Jedinak, Mooy, Kruse; Rogic; Juric.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Aquino, Yotun; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.

COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV

Australia-Perù sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro sul canale 20 di Mediaset dalle ore 16.00. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset quindi attraverso pc, cellulare e tablet.

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: australia calcio feelphoto Shutterstock.com