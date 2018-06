LIVE Italia-Cipro 3-0, Volley femminile Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: azzurre, vietato sbagliare. In palio i quarti di finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cipro, match valido per il torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre devono assolutamente vincere per qualificarsi ai quarti di finale, dopo la sconfitta di venerdì contro la Grecia.

Oa Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cipro: cronaca in tempo reale,minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulle. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.

La compagine tricolore torna alla vittoria dopo una brutta sconfitta contro la Grecia, qualificandosi così ai quarti di finale.

25-20 ITALIAAA! Si ritorna a vincere!!! La partita finisce 3-0.

24-20 Match point ITALIA!!

23-19 Distacco azzurro importante!!

21-19 Solo due i punti di differenza tra le due squadre.

20-17 Cipro resta aggrappato all’Italia.

19-16 Dai ragazze! L’ultimo sforzo!

17-15 La partita non è finita, Cipro non molla.

16-13 L’Italia deve fare attenzione, è adesso il momento di ingranare.

16-11 Cipro diminuisce il suo svantaggio.

16-7 Siamo sempre più vicini alla chiusura del match.

14-6 Le ragazze dell’Italvolley guadagnano un distacco significativo.

10-5 +5 Italia.

8-3 Cipro sembra non essere più in grado di esprimere il suo gioco.

4-1 Le azzurre si fanno valere e vanno in vantaggio di 3 punti.

11.46 Inizia al terzo set. Italia subito in vantaggio 2-0.

La compagine tricolore si porta avanti 2-0, dimostrando finalmente il suo valore. Ora è d’obbligo mantenere la concentrazione per chiudere la partita e fare un passo importante verso la conquista di una medaglia.

25-14 Italia superlativa!! Avanti 2-0!!

22-13 +8 per le ragazze di coach Bellano.

20-13 Cipro resta a -7.

17-12 Ci avviciniamo alla fine del set, e l’Italia continua a dominare.

14-9 Ottimo il ritmo mantenuto dalle azzurre.

13-7 Altro break significativo per la compagine tricolore, che non sta permettendo a Cipro di esprimere il suo gioco.

11-6 Sempre +5 per l’Italia.

10-5 Le azzurre accelerano e vanno a +5.

8-5 Cipro si riporta a meno 3.

7-3 Le ragazze di coach Bellano mantengono il +4.

6-2 L’Italia allunga!!

4-2 Mini-break per le ragazze dell’Italvolley.

3-1 La compagine tricolore riprende subito il controllo.

11.23 Si riparte.

ITALIA-Cipro 1-0! Le azzurre ripartono con il piede giusto dopo la sconfitta contro la Grecia, dimostrando il giusto atteggiamento in una partita determinante come questa.

25-15 L’Italia domina il primo set!! Grandi ragazze!

24-15 Set point per le azzurre!!

21-13 Ormai il primo set sembra conquistato. L’Italia deve restare comunque concentrata fino alla fine.

19-12 Le ragazze di coach Bellani continuano a mantenere un buon livello di gioco.

17-10 Finalmente le azzurre hanno trovato il giusto ritmo.

16-9 Break significativo!! Questa è l’Italia che ci piace!!

13-9 L’Italia allunga!!

10-9 Cipro rimane aggrappato alla compagine tricolore.

8-7 L’Italia deve aumentare il ritmo per prendere maggior vantaggio.

6-5 Situazione di equilibrio.

5-3 Altro piccolo break per le ragazze di coach Bellano.

3-3 Cipro recupera lo svantaggio e porta la partita in situazione di parità.

2-0 Italia! Le azzurre partono bene.

11.02 Si comincia.