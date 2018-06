Beach volley, World Tour 2018 Ostrava. Europa in gran forma: oggi le sfide decisive per il podio. Ci sono anche Perusic/Schweiner

Si avvicina l’appuntamento continentale e l’Europa lancia un segnale chiaro sulla sabbia di Ostrava. Sette semifinalisti su otto vengono dal Vecchio Continente nel torneo 4 Stelle ceco ma bisogna anche dire che, per quasi tutti i brasiliani, si trattava del primo appuntamento con le nuove formazioni, mentre gli statunitensi di punta hanno preferito partecipare al ricco torneo AVP di Seattle.

Resta comunque un dato molto interessante con l’en plein europeo evitato solo dalla presenza delle canadesi Barnsley/Wilkerson nelle semifinali femminili, grazie al successo risicato ieri sera nei quarti contro le olandesi Stubbe/Van Iersel, quasi pronte per l’Europeo in casa. In campo femminile la solita Germania a farla da padrone, che oggi punta ad un derby in finale tra Bieneck/Schneider e Borger/Kozuch, mentre ancora una volta Laboureur/Sude si fermano sul più bello, uscendo nei quarti per mano delle padrone di casa Hermannova/Slukova, allenate dall’italiano Andrea Tomatis.

Quello sulla sabbia di casa è stato un torneo trionfale per Tomatis che ha condotto le sue “creature” Perusic/Schweiner alle semifinali maschili. Un vero show, davanti al proprio pubblico, quello della coppia ceca che nei quarti ha battuto il campione del mondo Evandro, in coppia con il nuovo compagno Vitor Felipe. In semifinale anche i “giustizieri” di Lupo/Nicolai, gli spagnoli Herrera/Gavira, gli onnipresenti russi (stavolta Semenov/Leshukov) e i polacchi Kantor/Losiak che puntano al loro primo successo stagionale. Impossibile fare pronostici.

Ottavi di finale uomini: Evandro/Vitor Felipe (Bra)-Varenhorst/Bouter (Ned) 2-0 (21-18, 21-16), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Perusic/Schweiner (Cze) 1-2 (21-18, 19-21, 12-15), Kantor/Losiak (Pol)-Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra) 2-0 (27-25, 21-15), Thole/Wickler (Ger)-Plavins/Tocs (Lat) 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Nicolai/Lupo (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 1-2 (21-17, 17-21, 11-15), Smedins/Samoilovs (Lat)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 0-2 (15-21, 12-21), Semenov/Leshukov (Rus)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (21-18, 21-17), Fijalek/Bryl (Pol)-Krasilnikov/Liamin (Rus) 2-0 (21-13, 21-13).

Quarti di finale uomini: Evandro/Vitor Felipe (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze) 0-2 (20-22, 15-21), Kantor/Losiak (Pol)-Thole/Wickler (Ger) 2-0 (21-19, 21-13), Herrera/Gavira (Esp)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (20-22, 22-20, 20-18), Semenov/Leshukov (Rus)-Fijalek/Bryl (Pol) 2-0 (21-18, 21-17)

Semifinali uomini: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Losiak (Pol), Herrera/Gavira (Esp)-Semenov/Leshukov (Rus).

Quarti di finale donne: Laboureur/Sude (Ger)-Hermannova/Slukova (Cze) 0-2 (17-21, 15-21), Bieneck/Schneider (Ger)-Agatha/Duda (Bra) 2-1 (15-21, 21-16, 15-13), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Borger/Kozuch (Ger) 0-2 (14-21, 19-21), Bansley/Wilkerson (Can)-Stubbe/van Iersel (Ned) 2-1 (15-21, 21-11, 15-12)

Semifinali donne: Hermannova/Slukova (Cze)-Bieneck/Schneider (Ger), Borger/Kozuch (Ger)-Bansley/Wilkerson (Can)