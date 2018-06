Beach volley, World Tour 2018 Ostrava. Ancora Herrera/Gavira! Lupo/Nicolai per il riscatto con gli spagnoli negli ottavi

Ancora loro. Da una parte Paolo Nicolai e Daniele Lupo, dall’altra gli spagnoli Herrera/Gavira per una sfida che può aprire le porte di un risultato molto importante. Domani alle 12.30 sulla sabbia di ostrava per la sedicesima volta (8 vittorie per gli azzurri, 7 per gli iberici) Lupo/Nicolai ed Herrera/Gavira incroceranno le armi con in palio un posto nei quarti di finale dove la coppia vincitrice affronterà la vincente di Smedins/Samoilovs (Lat)-Brouwer/Meeuwsen (Ned): una sorta di campionato europeo anticipato a quattro con in campo due delle coppie più in forma del momento, capaci di fare incetta di podi in stagione.

Herrera/Gavira sono anche l’ultima coppia che ha battuto Lupo/Nicolai, 105 giorni fa a Doha negli ottavi di finale del torneo in Medio Oriente, ultima apparizione degli azzurri prima dello stop per la caviglia di Daniele Lupo. La giornata di oggi ha segnato l’uscita di scena in una sfida senza ritorno dei norvegesi Mol/Sorum, battuti in una insolita finale per il terzo posto del girone dagli ex campioni del mondo Brouwer/Meeuwsen. In campo femminile ancora un’uscita di scena prematura di Walsh, battuta nel derby statunitense da Summer/Hughes, mentre la Germania continua a farla da padrona con quattro coppie qualificate per gli ottavi contro le due brasiliane.

Finali terzo posto dei gironi maschili (vincenti ai sedicesimi, perdenti 25mo posto): Lenc/Habr (Cze)-Varenhorst/Bouter (Ned) 0-2 (13-21, 15-21), Dumek/Bercik (Cze)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 1-2 (16-21, 21-19, 11-15), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Mol/Sørum (Nor) 2-1 (19-21, 21-17, 15-12), Ermacora/Pristauz (Aut)-Plavins/Tocs (Lat) 0-à2 (21-23, 11-21), Kujawiak/Rudol (Pol)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (21-23, 20-22), Boehlé/van de Velde (Ned)-Heidrich/Gerson (Sui) 0-2 (21-23, 18-21), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-19, 20-22, 15-7), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Krasilnikov/Liamin (Rus) 1-2 (15-21, 21-19, 16-18)

Sedicesimi di finale maschili: O’Gorman/Saxton (Can)-Varenhorst/Bouter (Ned) 0-2 (16-21, 17-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-1 (21-13, 19-21, 15-12), Pedlow/Schachter (Can)-Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra) 1-2 (13-21, 21-14, 9-15), Thiago/George (Bra)-Plavins/Tocs (Lat) 0-2 (16-21, 12-21), Nivaldo/Gonzalez (Cub)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (22-24, 19-21), Alison/Andre (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 0-2 (25-27, 19-21), Doppler/Horst (Aut)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 0-2 (20-22, 17-21), Virgen/Ontiveros (Mex)-Krasilnikov/Liamin (Rus) 0-2 (20-22, 10-21).

Ottavi di finale maschili: Evandro/Vitor Felipe (Bra)-Varenhorst/Bouter (Ned), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Perusic/Schweiner (Cze), Kantor/Losiak (Pol)-Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra), Thole/Wickler (Ger)-Plavins/Tocs (Lat), Nicolai/Lupo (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), Smedins/Samoilovs (Lat)-Brouwer/Meeuwsen (Ned), Semenov/Leshukov (Rus)-Prudel/Szalankiewicz (Pol), Fijalek/Bryl (Pol)-Krasilnikov/Liamin (Rus).

Finali terzo posto dei gironi femminili (vincenti ai sedicesimi, perdenti 25mo posto): Wachowicz/Gruszczynska (Pol)-Fendrick/Lane (Usa) 0-2 (17-21, 15-21), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Walsh/Branagh (Usa) 0-2 (18-21, 20-22), Futami/Hasegawa (Jpn)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut) 2-0 (21-15, 21-17), Tainá/Victoria (Bra)-Wang/Xia (Chn) 1-2 (14-21, 21-12, 15-17), Strbova/Dubovcova (Svk)-Josi/Lili (Bra) 1-2 (21-16, 21-23, 9-15), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Kolocova/Kvapilova (Cze) 2-0 (21-12, 21-19), Liliana/Elsa (Esp)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-0 (21-19, 21-19), Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 0-2 (15-21, 17-21)

Sedicesimi di finale femminili: Behrens/Ittlinger (Ger)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-1 (21-16, 16-21, 15-13), Hermannova/Slukova (Cze)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 2-0 (21-17, 21-17), Keizer/Meppelink (Ned)-Josi/Lili (Bra) 2-0 (21-17, 21-16), Stockman/Larsen (Usa)-Fendrick/Lane (Usa) 2-0 (21-19, 21-14), Kholomina/Makroguzova (Rus)-Liliana/Elsa (Esp) 1-2 (17-21, 21-19, 18-20), Betschart/Hüberli (Sui)-Wang/Xia (Chn) 2-0 (21-17, 21-17), Bansley/Wilkerson (Can)-Futami/Hasegawa (Jpn) 2-0 (21-18, 21-14), Hughes/Summer (Usa)-Walsh Jennings/Branagh (Usa) 2-1 (18-21, 22-20, 18-16),

Ottavi di finale femminili: Laboureur/Sude (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Hermannova/Slukova (Cze), Bieneck/Schneider (Ger)-Keizer/Meppelink (Ned), Agatha/Duda (Bra)-Stockman/Larsen (Usa), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Liliana/Elsa (Esp), Borger/Kozuch (Ger)-Betschart/Hüberli (Sui), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Bansley/Wilkerson (Can), Stubbe/van Iersel (Ned)-Hughes/Summer (Usa)