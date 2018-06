Beach volley, World Tour 2018 Manavgat. Gli azzurri Galli/Basti a caccia di una difficile qualificazione

Matteo Galli non si arrende e riprova a centrare l’ingresso nel main draw del torneo 1 Stella di Manavgat in coppia con Antonio Basti. I due italiani ci avevano già provato a Langkawi in Malesia uscendo al primo turno. Tra poco il secondo tentativo assieme contro una coppia formata dai fratelli belgi Lander e Louis Vandecaveye che fanno oggi il loro esordio nel World Tour, dopo una apparizione a livello giovanile e una in un torneo Cev nel 2014. In caso di vittoria gli azzurri (in campo alle 12.45) affronteranno nella sfida decisiva per l’ingresso nel tabellone principale in programma ne tardo pomeriggio, la vincente della sfida tra i serbi Klasniv/Pavlic e i francesi Silvestre/Caravano.

Così il primo turno di qualificazione uomini: Rosager/Trans (Den)-Bye, Hatabe/Shimada (Jpn)-Mohajer/Tellnes (Nor), Vasiljev/Malinauskas (Ltu)-Lario/Rojas (Esp), Ertl/Seiser (Aut)-Helland/Gamlemoen (Nor), Klasnic/Plavsic (Srb)-Silvestre/Caravano (Fra), Vandecaveye/Vandecaveye (Bel)-Galli/Basti (Ita), Khrystov/Zhuravel (Ukr)-Ioannidis/Kotsilianos (Gre), Mandilaris/Mandilaris (Gre)-van der Ham/Vismans (Ned),

Così il primo turno di qualificazione donne: Lutter/Szombathelyi (Hun)-Bye, Lenarduzzi/Condotta (Can)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 0-2 (11-21, 9-21), Vasiliauskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Bye, Bye-Marcelle/Harnett (Can), Olsen/Zibrandtsen (Den)-Bye, Habaguchi/Sakaguchi (Jpn)-Coelho/Paquete (Por) 2-0 (21-13, 21-14), Dörfler/Wiesmeyr (Aut)-Cools/Vd Vonder (Bel) 1-2 (20-22, 21-19, 13-15), Bye-Guyot Polverini/Lusson (Fra).

Così il secondo turno di qualificazione donne: Lutter/Szombathelyi (Hun)-Ishitsubo/Shiba (Jpn), Vasiliauskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Marcelle/Harnett (Can), Olsen/Zibrandtsen (Den)-Habaguchi/Sakaguchi (Jpn), Cools/Vd Vonder (Bel)-Guyot Polverini/Lusson (Fra).