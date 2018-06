Beach volley, World Tour 2018 Baden e Tangshan. Josi/Lili concedono il bis. Doppler/Horst: la prima volta dei vice campioni del mondo

BADEN

Hanno dovuto attendere quasi 20 anni di attività per festeggiare il primo successo in un torneo del World Tour. Baden aveva apparecchiato la tavola a festa per i vice-campioni del mondo Clemens Doppler e Alexander Horst ai quali mancava ancora, dopo quattro lustri di battaglie sulla sabbia di mezzo mondo e circa 250 presenze complessive nel World Tour, il primo posto nel circuito mondiale e loro si sono fatti trovare pronti vincendo il derby di finale 2-1 (18-21, 21-16, 15-13) contro Winter/Horl in una sorta di finale del campionato austriaco. Niente tris dei padroni di casa perchè sul terzo gradino del podio sono saliti i norvegesi Mol/Huus che nella finale per il bronzo hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-19) gli austriaci Ermacora/Pristauz.

Così i quarti di finale: Winter/Hörl (Aut)-Takvam/Sørum (Nor) 2-1 (21-15, 11-21, 15-10), Mermer/Urlu (Tur)-Ermacora/Pristauz (Aut) 0-2 (11-21, 19-21), Mol/Huus (Nor)-Márcio Gaudie/Arthur (Bra) 2-0 (21-12, 21-11), Gao/Li (Chn)-Doppler/Horst (Aut) 1-2 (14-21, 21-19, 11-15).

Così le semifinali: Winter/Hörl (Aut)-Ermacora/Pristauz (Aut) 2-0 (21-15, 21-11), Mol/Huus (Nor)-Doppler/Horst (Aut) 1-2 (21-13, 17-21, 10-15)

In campo femminile prima volta in assoluto anche per le tedesche Mersmann/Tillmann che, in finale, hanno battuto 2-0 (21-17, 21-16) le austriache Plesiutschnig/Schützenhöfer, che avrebbero voluto bissare il successo di Mersin ma che nell’atto conclusivo sono state nettamente inferiori alle rivali nonostante la spinta del pubblico. Bronzo norvegese anche al femminile con Olimsstad/Pedersen che hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-16) le lettoni Ozolina/Caica.

Così i quarti di finale: Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut)-Kotzan/Klinke (Ger) 2-0 (21-13, 21-16), Ozolina/Caica (Lat)-Klinger/Klinger (Aut) 2-1 (18-21, 21-16, 16-14), Olimstad/Pedersen (Nor)-Friedl/Strauss (Aut) 2-0 (21-14, 30-28), Makhno/Makhno (Ukr)-Mersmann/Tillmann (Ger) 0-2 (18-21, 22-24).

Così le semifinali: Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut)-Ozolina/Caica (Lat) 2-0 (21-15, 21-13), Olimstad/Pedersen (Nor)-Mersmann/Tillmann (Ger) 0-2 (18-21, 18-21)

TANGSHAN

Non avevano mai vinto un torneo del World Tour prima di due settimane fa e ora si ritrovano con due titoli consecutivi in bacheca le brasiliane Josi/Lili che ripetono il trionfo di Nantong (ottenuto contro Zuccarelli/Traballi in finale) sulla sabbia di Tangshan, sempre in Cina. Le carioca in finale stavolta superano 2-1 (21-18, 21-23, 15-11) le cinesi Wang/Xia, al termine di un match combattutissimo. Terzo gradino del podio per le statuntensi Dowdy/Pollock che hanno sconfitto 2-1 (21-19, 16-21, 16-14) le cinesi Lin/Zhu Lingdi.

Così le semifinali: Wang/Xia (Chn)-Lin/Zhu Lingdi (Chn) 2-0 (21-18, 21-14), Dowdy/Pollock (Usa)-Josi/Lili (Bra) 0-2 (12-21, 13-21)