Beach volley, Giochi del Mediterraneo 2018: en plein azzurro! Cinque vittorie per le coppie italiane che volano verso gli ottavi

Cinque partite e altrettante vittorie per l’Italbeach, rappresentata da tre coppie, una maschile e due femminili, nella prima giornata di gare al torneo dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Che i gironi preliminari (nel maschile di tre squadre ciascuno, nel femminile di quattro) non fossero un ostacolo impossibile da superare si era capito fin dai sorteggi mercoledì sera ma poi le partite sono da giocare e l’impatto degli azzurri con la sabbia di Tarragona è stato ottimo.

In campo maschile Rossi/Caminati hanno aperto la giornata del beach travolgendo con un secco 2-0 (21-7, 21-7) i malcapitati kosovari Berisha/Mustafa. Oggi alle 9 gli azzurri punteranno al primo posto del girone affrontando i portoghesi Silva/Reis, coppia non di primissimo livello ma nemmeno da prendere sottogamba. Il vero torneo inizierà dagli ottavi di finale per i quali gli italiani si sono qualificati grazie alla vittoria odierna ma arrivarci da primi del girone sarebbe sicuramente meglio.

In campo femminile tutto facile per le più giovani, Gradini/Puccinelli che prima hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-12) le turche Yurtsever/Ozsoy nell’incontro sulla carta più complicato di giornata, poi si sono sbarazzate in 20′ delle modeste algerine Bohunser/Mehani con un altrettanto secco 2-0 (21-7, 21-4) assicurandosi uno dei primi due posti del girone. La vittoria nel raggruppamento se la giocheranno stamattina alle 12 contro le più esperte spagnole Amaranta/Lobato.

Pochi problemi anche per Zuccarelli/Traballi nelle prime due sfide del girone. La coppia finalista a Nantong ha debuttato con un convincente 2-0 (21-15, 21-11) rifilato alle algerine Bayou/Berkiqune, poi nel secondo incontro di giornata ha battuto 2-0 (21-15, 21-15) le cipriote Konstantinou/Angelopoulou, mettendo al sicuro la qualificazione per il turno successivo. Stamani alle 10 le italiane affronteranno la coppia slovana formata da Kotnik (finalista nella tappa del campionato italiano di Bibione domenica scorsa) e Jancar.