Beach volley Giochi del Mediterraneo 2018. doppia semifinale per gli azzurri: si può sognare!

Due coppie azzurre in semifinale nel torneo di beach volley di Tarragona 2018. Non è un risultato a sorpresa ma era tutt’altro che scontato alla vigilia. Certo, l’assenza dei due binomi di punta del movimento iberico, impegnati a Varsavia nel World Tour ha reso la strada degli azzurri Rossi/Caminati nel torneo maschile e Zuccarelli/Traballi nel femminile un po’ più semplice ma le due coppie italiane hanno ottenuto un risultato di spessore e non vogliono fermarsi e anche il quinto posto finale di Gradini/Pucciarelli, coppia giovanissima, ha risvolti positivi visto che le due italiane chiudono il torneo con due vittorie e altrettante sconfitte, con un bilancio in parità e non negativo.

In campo maschile Rossi/Caminati fanno sembrare tutto molto semplice perchè si stanno esprimendo su ottimi livelli, quelli che li hanno portati ad ottenere risultati di spessore ad Huntington Beach e a Lucerna nel World Tour. La coppia azzurra, in una giornata senza sbavature, ha prima di tutto sistemato la questione del girone preliminare vincendo con un secco 2-0 (21-15, 21-13) la sfida decisiva per concludere al primo posto contro i portoghesi Silva/Reis. Negli ottavi di finale i cesenati hanno sconfitto con un secco 2-0 (21-16, 21-13) la coppia croata Pribanic/Jercic e, nella serata spagnola, hanno ottenuto la vittoria più di spessore dell’intero torneo, battendo 2-0 (21-19, 23-21) i temibili serbi Kolaric/Basta (capaci di conquistare quest’anno la finale a Lucerna e ) nella partita che valeva l’accesso alle semifinali, al termine di un match tiratissimo e spettacolare. Sulla carta appare meno complicata la sfida di semifinale che vedrà Rossi/Caminati affrontare domani alle 13 i turchi Mermer/Urlu che hanno come miglior risultato stagionale (sono in coppia da pochi mesi) il quarto posto nel torneo 1 Stella di Aydin sulla sabbia amica. Nell’altra semifinale di fronte i turchi Giginoglu/Gogtepe e i francesi Krou/Aye in una semifinale molto incerta.

Obiettivo semifinale centrato anche per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che confermano la loro crescita centrando per la seconda volta in stagione la Top Four in un torneo internazionale dopo il secondo posto nel 2 Stelle di Nantong. Le azzurre hanno vinto il loro girone battendo, dopo i due successi del giorno di apertura del torneo, in mattinata le temute slovene Jancar/Kotnik 2-0 (21-14, 21-19), conquistando così l’accesso diretto ai quarti di finale. Nei quarti una vera e propria battaglia con le francese Placette/Richard ha premiato ancora una volta la coppia italiana che si è imposta 2-1 (21-16, 18-21, 15-12) al termine di un match emozionante.

Ancora Francia per Zuccarelli/Traballi che domani alle 11, con in palio un posto in finale, affronteranno la coppia della Nazionale transalpina allenata dall’ex Ct azzurro Lissandro Chamereau/Jupiter, coppia che, come Placette/Richard, si è formata da poco e ha giocato solo due tornei assieme, Nanjing e Manavgat, chiudendo in entrambi al nono posto. Nell’altra semifinale derby spagnolo con Lombato/Amaranta e Carro/Soria che si giocano un posto in finale.

Si è fermata ai quarti di finale, invece, la corsa delle giovani Gradini/Puccinelli che, dopo le due partite vinte nella prima giornata, oggi ha subito una doppia sconfitta con due binomi di spessore. Prima le azzurre hanno ceduto il primo posto del girone alle spagnole Amaranta/Lombato perdendo 2-0 (21-18, 21-13) la sfida diretta fra le due coppie che avevano vinto entrambe le gare il giorno prima. Poi sono state sconfitte nei quarti di finaloe da Chamerau/Jupiter 2-0 (21-12, 21-15) uscendo a testa alta da Tarragona 2018.