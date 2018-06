Mondiali 2018, quarta sostituzione nei supplementari! Il nuovo regolamento: come funziona il cambio bonus

Una grande novità debutterà ai Mondiali 2018 di calcio: quella della quarta sostituzione. Oggi iniziano gli ottavi di finale e potremo subito assistere all’utilizzo di questo vantaggio importante che gli allenatori avranno a disposizione. Ma attenzione: il quarto cambio potrà essere impiegato soltanto durante i supplementari. In sostanza: durante i tempi regolamentari i CT avranno a disposizione le classiche tre sostituzioni, in caso di parità al termine dei 90 minuti allora ci sarà questo bonus da poter sfruttare.

Si tratterà di un aiuto importante per le squadre che potranno contare su forze fresche in grado di risultare determinanti nei durissimi 30 minuti (e anche negli eventuali calci di rigore). Questo regolamento è già stato applicato agli ultimi Mondiali per Club ma in questi Mondiali avranno ben altra valenza.

COME FUNZIONA LA QUARTA SOSTITUZIONE AI MONDIALI 2018? IL NUOVO REGOLAMENTO

La quarta sostituzione potrà essere utilizzata soltanto durante i supplementari. Si aggiungerà alle tre classiche soltanto in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari.

Il cambio bonus potrà essere chiamato durante tutti i 30 minuti supplementari, anche pochi secondi prima degli eventuali calcio di rigore.













Foto: kivnl / Shutterstock.com