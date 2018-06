Beach Volley, Campionato Italiano Assoluto, Bibione. Cecchin/Dal Molin e Colombi/Breidenbach centrano nuovamente le semifinali!

Terminata anche la seconda giornata di gare della tappa del Campionato Italiano Assoluto di Bibione,che oggi ha accolto i beachers con un clima decisamente più favorevole rispetto a ieri. Si sono svolte le gare che hanno decretato i primi semifinalisti, sia nel femminile che nel maschile.

Nel maschile, percorso netto per Di Francesco/Vanni, i primi semifinalisti, che sconfiggono prima Casellato/Canegallo e Ficosecco/Giumelli, poi stupiscono e vanno a vincere 2-1 contro la prima coppia del main draw formata da Andreatta/Abbiati. L’altra squadra ad essersi già conquistata la semifinale di domani, è quella composta da Cecchini/Dal Molin, che dopo aver sconfitto Alessandrini/Porcellini e Cappio/Windisch, hanno avuto la meglio al tie-break su Bonifazi/Ingrosso, al termine di una lunga e combattuta partita. Gli altri due posti in semifinale se li giocheranno Cappio/Windisch e Andreatta/Abbiati da una parte, e Bonifazi/Ingrosso e De Luca/Colaberardino dall’altra.

Nel femminile, come Cecchin/Dal Molin nel maschile, anche Colombi/Beidenbach centrano nuovamente la semifinale, proprio come era accaduto a Lecce nella prima tappa. La coppia sconfigge infatti dapprima Cozzi/Foresti e Bertozzi/Rinaldini, poi gioca la sfida decisiva contro Ferraris/Michieletto, spuntandola al tie-break. L’altra squadra semifinalista è quella formata da Leoni/Godenzoni, che prevalgono su Sacco/Enzo, sulle prime del ranking Lovsin/Kotnik e in seguito su Allegretti/Annibalini. Le altre due semifinaliste saranno decretate con le garr che si svolgeranno tra Ferraris/Michieltto-Lovsin/Kotnik e Allegretti/Benazzi-Allegretti/Annibalini.

TORNEO MASCHILE

2° TURNO VINCENTI: Andreatta-Abbiati/De Luca-Colaberardino 2-0 (21-18, 21-14); Ficosecco-Giumelli/Di Stefano-Vanni 0-2 (17-21, 12-21); Bonifazi-Ingrosso/Kessler-Seregni 2-0 (21-19, 21-17); Cappio-Windisch/Cecchini-Dal Molin 0-2 (19-21, 17-21).

1° TURNO PERDENTI: Gambarelli-Crusca/Marchetto-Di Silvestre 0-2 (9-21, 11-21); Casellato-Canegallo/Fioretta-Major 2-0 (21-11, 21-16); Benzi-Storari/De Fabritiis-Boesso 0-2 (18-21, 18-21); Alessandrini-Porcellini/Chinellato-Pizzolotto 2-1 (18-21, 21-16, 15-9).

2° TURNO PERDENTI: Alessandrini-Porcellini/Ficosecco-Giumelli 0-2 (15-21, 18-21); De Fabritiis-Boesso/De Luca-Colaberardino 0-2 (10-21, 12-21); Casellato-Canegallo/Cappio-Windisch 1-2 (21-19, 21-23, 11-15); Marchetto-Di Silvestre/Kessler-Seregni 0-2 (21-23, 19-21).

3° TURNO VINCENTI: Andreatta-Abbiati/Di Stefano-Vanni 1-2 (19-21, 21-15, 13-15); Bonifazi-Ingrosso/Cecchini-Dal Molin 1-2 (21-15, 14-21, 8-15).

3° TURNO PERDENTI: Ficosecco-Giumelli/De Luca-Colaberardino 1-2 (15-21, 21-18, 10-15); Cappio-Windisch/Kessler-Seregni 2-1 (18-21, 21-19, 19-17).

TORNEO FEMMINILE

2° TURNO VINCENTI: Lovsin-Kotnik/Leoni-Godenzoni 0-2 (24-26, 27-29); Bonifazi-Dalmazzo/Allegretti-Annibalini 1-2 (17-21, 21-18, 7-15); Cozzi-Foresti/Colombi-Breidenbach 0-2 (16-21, 10-21); Ferraris-Michieletto/Allegretti-Benazzi 2-0 (22-20, 21-19).

1° TURNO PERDENTI: Sacco-Enzo/Ottaviani-Rottoli 2-1 (23-21, 19-21, 15-11); Boscolo-Boscolo/Giacosa-Prioglio 0-2 (forfait); Bertozzi-Rinaldini/Lantignotti-Colzi 2-0 (21-16, 21-13); Guidi-Arboit/Varrassi-Scampoli 0-2 (12-21, 12-21).

2° TURNO PERDENTI: Varrassi-Scampoli/Bonifazi-Dalmazzo 2-1 (21-19, 17-21, 15-13); Bertozzi-Rinaldini/Lovsin-Kotnik 1-2 (17-21, 21-14, 16-18); Giacosa-Prioglio/Allegretti-Benazzi 0-2 (7-21, 9-21); Sacco-Enzo/Cozzi-Foresti 2-0 (21-12, 21-13).

3° TURNO VINCENTI: Leoni-Godenzoni/Allegretti-Annibalini 2-0 (21-18, 21-13); Colombi-Breidenbach/Ferraris-Michieletto 2-1 (19-21, 21-17, 15-10).

3° TURNO PERDENTI: Varrassi-Scampoli/Lovsin-Kotkin 1-2 (22-20, 16-21, 10-15); Allegretti-Benazzi/Sacco-Enzo 2-0 (21-14, 21-14).

4° TURNO PERDENTI: Lovnis-Kotkin/Ferraris-Michieletto; Allegretti-Benazzi/Allegretti-Annibalini.

