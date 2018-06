Beach Volley, Campionato Italiano Assoluto 2018, Bibione. Il forte vento non ferma le qualificazioni!

Si è conclusa la giornata di qualificazioni della tappa del Campionato Assoluto 2018 di Bibione. Nonostante il maltempo e il forte vento, si sono completati tutti i match che hanno decretato le 6 coppie maschili e femminili che accedono al main draw di domani.

Nel maschile, grande successo per Canegallo/Casellato, che si impongono sull’ex campione italiano Matteo Martino e il compagno Coelho de Brito per 2-1. Festeggiano anche Pizzolotto/Chinellato, che sconfiggono Siedykh/Castelli per 2-1 al termine di una gara molto combattuta. Conquistano un posto nel main draw anche Alessandrini/Porcellini, che eliminano Arienti/Benvenuti, coppia dimostratasi competitiva nella prima tappa di Lecce. Vittoria per 2-0 per Kessler/Seregni e Fioretta/Major, mentre De Fabritiis/Boesso riescono a spuntarla su Casali/Perini solo al te break.

Nel femminile invece, vittoria netta 2-0 per Ferraris/Michieletto contro Raimondi/Serafini e per Boscolo/Boscolo contro Calì/Brembilla. Proseguono il loro percorso nella tappa di Bibione anche Cozzi/Foresti, che si impongono per 2-1 su Cutrì/Barbuiani, Guidi/Arboit, che sconfiggono Aime/Cimmino, e Giacosa/Prioglio, che hanno la meglio al tie-break su Franzoni/Batori.Infine, Bertozzi/Rinaldini la spuntano su Cicolari/Arcaini dopo una lunga partita terminata in tre set.

Tra le coppie del main draw, presenti anche Marchetto/Di Silvestre nel maschile e Ottaviani/Rottoli nel femminile, grazie alla wild card assegnatagli dopo la vittoria della tappa del Campionato Italiano under 21 di Biobione.

Ricomincia domani alle 9 quindi, la corsa verso le finali di domenica.

TORNEO MASCHILE

1° TURNO QUALIFICAZIONI: Arienti-Benvenuti/Mian-Loglisci 2-1 (21-16, 20-22, 15-5); Alessandrini-Porcellini/Goria-Garghella 2-0 (21-19, 21-14); Martino-Coelho de Brito/Lancellotti-Bertoli 2-0 (21-18, 21-17); Casellato-Canegallo/Cravera-Torello 2-0 (25-23, 21-13); Kessler-Seregni/Camozzi-Geromin 2-0 (23-21, 21-15); Acconci-Morelli/Romani-Andreatta 2-0 (21-16, 21-17); Casali-Perini/Govoni-Drago 2-0 (21-17, 21-18); De Fabritiis-Boesso/Margaritelli-Girgis 2-0 (21-15, 21-16); Zavoianni-Siccardi/Panizza-Gangemi 2-1 (13-21, 21-18, 15-13); Fioretta-Major/Bramante-Zanella 2-0 (21-16, 21-6); Bulgarelli-Cerri/Siedykh-Castelli 0-2 (18-21, 18-21); Grigolo-Cottarelli/Chinellato-Pizzolotto 0-2 (18-21, 18-21).

2° TURNO QUALIFICAZIONI: Arienti-Benvenuti/Alessandrini-Porcellini 0-2 (20-22, 19-21); Martino-Coelho de Brito/Casellato-Canegallo 1-2 (21-18, 12-21, 11-15); Kessler-Seregni/Acconci-Morelli 2-0 (21-13, 21-14); Casali-Perini/De Fabritiis-Boesso 1-2 (17-21, 21-15, 9-15); Zavoianni-Siccardi/Fioretta-Major 0-2 (12-21, 15-21); Siedykh-Castelli/Chinellato-Pizzolotto 1-2 (21-19, 14-21, 12-15).

TORNEO FEMMINILE

1° TURNO QUALIFICAZIONI: Raimondo-Serafini/Magi-Corsi 2-1 (21-10, 15-21, 16-14); Cozzi-Foresti/Mirabelli-Tonello 2-0 (21-18, 21-19); Cutrì-Barbuiani/Ferrero-Aimasso 2-0 (21-19, 21-19); Calì-Brembilla/Perata-Stefanelli 2-0 (21-10, 21-17); Guidi-Arboit/Tagliapietra-Camatti 2-0 (21-15, 21-19); Franzoni-Batori/Reposo-Puhar 2-0 (21-8, 21-9); Cicolari-Arcaini/Consolini-Acquaroni 2-0 (21-16, 21-13).

2° TURNO QUALIFICAZIONI: Ferraris-Michieletto/Raimondo-Serafini 2-0 (21-10, 21-8); Cozzi-Foresti/Cutrì-Barbuiani 2-1 (17-21, 21-13, 15-7); Boscolo-Boscolo/Calì-Brembilla 2-0 (21-15, 21-17); Aime-Cimmino/Guidi-Arboit 0-2 (9-21, 18-21); Franzoni-Batori/Giacosa-Prioglio 1-2 (16-21, 21-11, 13-15); Cicolari-Arcaini/Bertozzi-Rinaldini 1-2 (13-21, 21-19, 8-15).

