Beach volley, Campionato Italiano 2018 Bibione. Paolo Ingrosso torna a ruggire con Bonifazi! La prima volta di Colombi/Breidenbach

Due prime volte, anche se per motivi diversi, salutano i vincitori dei tornei maschile e femminile della seconda tappa del Campionato Italiano di beach volley sulla sabbia di Bibione. Tra gli uomini Paolo Ingrosso, dopo la finale persa due settimane fa a San Cataldo in coppia con il fratello Matteo, torna a ruggire (ultima vittoria un anno fa a Palermo con Martino), conquistando il successo con Carlo Bonifazi, alla prima vittoria individuale nel campionato italiano. Prima assoluta di coppia, invece, in campo femminile, per Colombi/Breidenbach che suggellano così un grande avvio di stagione che le aveva viste sul podio (secondo posto) a San Cataldo e una settimana nel BVIT (terzo posto) a Lido di Spina.

Nel torneo maschile grande spettacolo nella finale con Abbiati/Andreatta che sono partiti meglio vincendo un emozionante primo set con il punteggio di 23-21. Veemente la reazione di Bonifazi/Ingrosso che si sono imposti 21-14 nel secondo parziale e non si sono più fermati, dominando con il punteggio di 15-10 anche il tie break. Terzo gradino del podio per Cecchini/Dal Molin che non sbagliano un colpo quando si parla di podio battendo 2-0 (21-17, 21-15) i bravissimi Vanni/Di Stefano.

In campo femminile Elena Colombi e Sara Breidenbach respingono l’assalto sloveno e fanno festa per la prima volta. La coppia che aveva già chiuso al secondo posto a San Cataldo riesce ad avere la meglio sulle wild card slovene Tasja Kotnik e Nina Lovsin per 2-0 (21-18, 21-15). Sul terzo gradino del podio salgono Allegretti-Benazzi grazie al 2-0 sulla coppia rivelazione del torneo, formata da Sara Leoni e Giada Godenzoni.