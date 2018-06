Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Olanda-Italia. Programma, orari e tv

Settimana importante per l’Italbasket, che torna in campo per le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno affrontare gli ultimi due incontri della prima fase: il passaggio del turno non è in discussione (avanzano le prime tre su quattro squadre), ma è vietato sbagliare, perché vittorie e sconfitte conteranno anche nella seconda fase. Dopo il primo impegno di giovedì con la Croazia, gli azzurri saranno impegnati nell’ultima giornata in Olanda in una sfida che potrebbe essere decisiva soprattutto per gli “Orange”, ma che potrebbe dare una spinta decisiva verso i Mondiali alla nazionale italiana

Italia-Croazia si giocherà domenica 1 Luglio alle ore 18.00 a Trieste. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport 2 HD e in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Olanda-Italia

Il programma

Domenica 1 Luglio

ore 18.00 Olanda-Italia

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni