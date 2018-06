Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia sfida l’Olanda, i tulipani ai raggi X. Yannick Franke scomoda conoscenza del campionato italiano

Dopo la sconfitta contro la Croazia, l’Italbasket vuole chiudere la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 da vincente nel match contro l’Olanda (domenica 1° luglio, ore 18.00). Un successo in più infatti avrebbe un certo peso nel turno successivo, dato che nel prossimo raggruppamento le nazionali partono con i punti ottenuti nel primo girone a quattro squadre.

I Paesi Bassi dopo il largo successo contro la Romania si trovano a pari punti con la Croazia e la squadra dell’Europa dell’Est, ma è già qualificata in virtù degli scontri diretti. Tuttavia, per loro una vittoria ha la stessa importanza degli Azzurri, ossia non partire già svantaggiati nella seconda fase. Il roster con cui gli Orange ospitano l’Italia presenta nomi interessanti, a partire da una conoscenza del nostro campionato, Yannick Franke: il numero zero degli olandesi è stato uno degli autori della splendida cavalcata dell’Aquila Basket Trento fino alla finale scudetto, persa contro l’Olimpia Milano; inoltre la guardia classe 1996 nell’ultima sfida contro la Romania ha realizzato 18 punti, top-scorer del match, vantando una media di 14,8 punti e 4 rimbalzi nel torneo. Con 15 punti e +19 di valutazione, Thomas Van der Mars si è reso protagonista dell’ultimo successo olandese durante le qualificazioni. Da non sottovalutare dunque il centro numero 12 che milita nel campionato estone.

Insieme a Van der Mars nel quintetto iniziale troviamo il play di origini oceaniche Charlon Kloof, miglior assistman dei Paesi Bassi, autore di una buona stagione disputata anche a livello continentale in Eurocup con il Murcia; la guardia Worthy De Jong, uno dei più esperti del gruppo con i suoi 30 anni e la partecipazione all’Eurobasket 2015 come uno dei migliori giocatori della propria nazionale; Shane Hammink, guardia del Bilbao classe 1994, con un elevato minutaggio nelle fila degli Orange e infine Roeland Schaftenaar, ala di 209cm di altezza con una media di oltre 8 punti e 5 rimbalzi in questo torneo, anche se nel match contro la Romania non si è rivelato impeccabile nel tiro da fuori. Dalla panchina attenzione ad Arvin Slagter, guardia tiratrice classe 1985 che gioca nel Donar Groningen (campionato olandese), con una media di 5,7 punti a partita durante le qualificazioni; ma soprattutto al numero 13 Roeland Schaftenaar, 10,8 di media di valutazione durante la seguente competizione per il giocatore che milita nel Gymnastikos Larissa-Faros, campionato nazionale greco.

ELENCO DEI 12 CONVOCATI DELL’OLANDA ALLE QUALIFICAZIONI MONDIALI 2019:

0 Yannick FRANKE – guardia

5 Leon WILLIAMS – playmaker

6 Worthy DE JONG – guardia

7 Charlon KLOOF – playmaker

10 Willem BRANDWIJK – ala

11 Shame HAMMINK – guardia

12 Thomas VAN DER MARS – centro

13 Roeland SCHAFTENAAR – ala

14 Nick OUDENDAG – centro

18 Stefan WESSELS – ala

33 Jito KOK – ala

44 Arvin SLAGTER – guardia













Credit: Ciamillo