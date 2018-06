Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la situazione e le classifiche di tutti i gironi. Rischiano Montenegro, Lettonia e Croazia

Alla vigilia delle ultime giornate del primo turno di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket, gran parte delle classifiche dei singoli gruppi rispecchiano le aspettative: la maggior parte delle teste di serie ha già conquistato aritmeticamente l’accesso alla seconda fase (tra cui l’Italia), allo stesso tempo invece altre si trovano sorprendentemente a rischio eliminazione.

Il gruppo A è il più intrigante sia per le squadre partecipanti sia per l’andamento in graduatoria: la Spagna è già sicura di partecipare alla prossima fase, mentre due protagoniste degli Eurobasket 2017 devono assolutamente cercare di evitare una clamorosa uscita al primo turno. I campioni europei in carica della Slovenia, sconfitti la scorsa giornata dalla Bielorussia ultima nel girone, hanno una sola lunghezza di vantaggio dal quarto posto; il Montenegro invece sinora sarebbe potenzialmente “salvo” per lo scontro diretto all’andata (il ritorno contro la Bielorussia si gioca giovedì 28 luglio). Sarà dunque decisivo il derby balcanico domenica 1 luglio. Quella che pareva la cenerentola del girone invece è tuttora in lizza per continuare a sperare, ma parte da sfavorita nelle sfide contro Montenegro e Spagna.

A rischio eliminazione a sorpresa anche la Lettonia. La nazionale baltica, quinta agli Europei l’anno scorso, si trova in terza posizione (6 punti) nell’equilibrato gruppo B insieme a Ucraina (7), Turchia (6) e Svezia (5). Il prossimo match contro gli scandinavi si rivela decisivo per il passaggio al secondo turno, all’andata il quintetto biancorosso si è imposto in casa di nove punti.

Nel girone D, in cui gli Azzurri hanno già staccato il pass per la fase successiva, attualmente all’ultimo posto si trova la Croazia a cinque punti insieme ai Paesi Bassi. I croati hanno pagato nelle giornate precedenti le grandi assenze dei giocatori impegnati in NBA, ma nelle prossime due partite conclusive, contro Italia e Romania, la nazionale che si affaccia sull’Adriatico si presenta col miglior roster possibile.

Di seguito la classifica provvisoria di ogni girone (vittoria= 2 punti, sconfitta= 1 punto). Ricordiamo la formula: otto gironi da quattro squadre, passano al secondo turno (quello decisivo per staccare il pass in Cina) le prime tre di ciascuno.

GRUPPO A: Spagna 8; Slovenia e Montenegro 6; Bielorussia 5. Prossimi incontri: Slovenia-Spagna, Montenegro-Bielorussia (28 giugno); Spagna-Bielorussia, Slovenia Montenegro (1 luglio).

GRUPPO B: Ucraina 7; Turchia e Lettonia 6; Svezia 5. Prossimi incontri: Svezia-Lettonia, Turchia-Ucraina (28 giugno); Ucraina-Lettonia, Turchia-Svezia (1 luglio).

GRUPPO C: Lituania 8; Polonia e Ungheria 6; Kosovo 4. Prossimi incontri: Polonia-Lituania, Kosovo-Ungheria (28 giugno); Ungheria-Lituania, Kosovo-Polonia (1 luglio)

GRUPPO D: Italia 8; Romania 6; Paesi Bassi e Croazia 5. Prossimi incontri: Paesi Bassi-Romania, Italia-Croazia (28 giugno); Paesi Bassi-Italia, Romania-Croazia (1 luglio)

GRUPPO E: Francia 8; Russia e Bosnia&Erzegovina 6; Belgio 4. Prossimi incontri: Bosnia&Erzegovina-Francia, Belgio-Russia (29 giugno); Russia-Francia, Belgio-Bosnia&Erzegovina (2 luglio)

GRUPPO F: Repubblica Ceca 7; Islanda e Finlandia 6; Bulgaria 5. Prossimi incontri: Bulgaria-Islanda, Repubblica Ceca-Finlandia (29 giugno); Repubblica Ceca-Bulgaria, Finlandia-Islanda (2 luglio)

GRUPPO G: Germania 8; Serbia 7; Georgia 5; Austria 4. Prossimi incontri: Georgia-Serbia, Germania-Austria (29 giugno); Georgia-Austria, Serbia-Germania (2 luglio)

GRUPPO H: Grecia 8; Israele e Estonia 6; Gran Bretagna 4. Prossimi incontri: Israele-Grecia (28 giugno), Gran Bretagna-Estonia (29 giugno); Estonia-Grecia, Gran Bretagna-Israele (2 luglio)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo