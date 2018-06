Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia-Croazia. Quando si gioca? Programma, orari e tv

L’Italia riprende il suo cammino nelle Qualificazioni Mondiali 2019. La nazionale allenata da Meo Sacchetti si prepara a vivere una sfida molto importante il 28 Giugno (ore 20.45) a Trieste contro la Croazia. Gli azzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive e hanno ormai ipotecato il passaggio alla seconda fase. Vincere contro la Croazia, però, è molto importante perchè permetterebbe a Della Valle e compagni di portarsi dietro altri due punti nel prossimo girone, quello che porterà ai Mondiali del prossimo anno. Soprattutto è un match fondamentale per i croati, che sono attualmente all’ultimo posto e rischiano di essere clamorosamente eliminati.

Romania-Italia è in programma stasera alle ore 20.45, a Cluj-Napoca e sarà trasmessa in tv da Sky Sport HD e in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Italia-Croazia.

Il programma

Giovedì 28 Giugno

ore 20.45 Italia-Croazia













Credit: Ciamillo