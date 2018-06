Basket, Daniel Hackett salta la sfida all’Olanda. Riposo precauzionale dopo l’infortunio

Daniel Hackett è costretto a rinunciare alla sfida con l’Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket (domenica 1° luglio, ore 18.00). Il 30enne si è infortunato ieri durante l’incontro con la Croazia, procurandosi una lieve distorsione alla caviglia destra e dunque non potrà partire con l’Italia alla volta di Groningen dove domenica gli azzurri affronteranno i tulipani in una partita fondamentale sulla strada verso la rassegna iridata. Hackett verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, lo staff ha deciso di lasciarlo a riposo precauzionale.













Credit: Ciamillo