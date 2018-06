Basket, Cecilia Zandalasini aggiorna il suo career-high in WNBA: 13 punti contro le New York Liberty

Cecilia Zandalasini sta conquistando gli Stati Uniti. Dopo l’assaggio dello scorso anno, condito dal titolo WNBA con le Minnesota Lynx, la stella azzurra ha anticipato il viaggio oltreoceano partecipando all’intera stagione del campionato più prestigioso del basket femminile. Nelle prime partite ha visto poco il campo (come già nel 2017), giocando un solo minuto nell’opening night contro le Dallas Wings e chiudendo le prime quattro partite con 26 minuti totali e soli 4 punti.

Negli ultimi due incontri, però, qualcosa è cambiato. Nel match che pochi giorni fa ha visto le sua Minnesota Lynx impegnate contro le Connecticut Sun, Cecilia ha giocato per 13 minuti realizzando ben 11 punti. Non solo, ma qualche giorno dopo Zanda si è ripetuta, migliorando il suo career-high: 13 punti in 23 minuti di impiego nella vittoria contro le New York Liberty, tirando con 5/6 dal campo e 2/3 da tre e mettendo insieme 3 rimbalzi, 2 assist e 3 palle recuperate.

“Mi sono fatta trovare pronta“, ha dichiarato l’italiana a fine partita. “Ho sfruttato l’occasione ma sono felice soprattutto per come ho difeso“. La parola chiave è fiducia, quella che sta trovando Cecilia e quella che le compagne hanno in lei. L’avventura americana sta prendendo la piega che voleva la stella della Nazionale, decisa a dare un contributo importante alla sua squadra, dopo un avvio di stagione complicato (4 vittorie e 6 sconfitte).













Credit: Ciamillo