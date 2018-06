Basket 3×3, qualificazioni Europe Cup 2018: l’Italia maschile subito fuori a Poitiers

Mentre una nazionale italiana di basket 3×3 vinceva la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo, un’altra, a Poitiers, cercava la qualificazione alla FIBA Europe Cup di Bucarest (in sostanza, l’Europeo) del prossimo settembre. Non è andata bene agli azzurri, eliminati già nel mini-girone contro Francia e Israele e dunque tagliati fuori in modo definitivo dalla corsa al biglietto per la Romania.

L’Italia, che ha schierato Pablo Bertone, Daniele Bonessio, Salvatore Parrillo e Giampaolo Ricci, è stata subito sconfitta nella mattina da Israele con un 10-15 figlio di tanta difesa. Alla sera, la sfida contro la Francia servirebbe agli azzurri per evitare di uscire subito di scena: il problema è che i transalpini se ne va presto e la rimonta non riesce. Il finale è 22-18, Francia e Israele vanno avanti.

La struttura di questo torneo di qualificazione prevede che le prime due dei mini-gironi da tre passino a dei “quarti di finale”, in cui si incrociano da una parte i gironi A e C e dall’altra i gironi B e D.

L’Italia non avrà altre opportunità di qualificarsi. Alla manifestazione europea di Bucarest, dunque, sarà presente solo la formazione femminile, quella già vincitrice dei Mondiali nelle Filippine poche settimane fa.

Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com