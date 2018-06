Basket 3×3, Qualificazioni Europe Cup 2018: le convocate dell’Italia. Le Campionesse del Mondo tornano in campo!

L’Italia ha vinto i Mondiali 2018 di basket 3×3 riscrivendo un pezzetto di storia della pallacanestro azzurra ma la stagione delle azzurre non si è conclusa a Manila. Dopo i dovuti festeggiamenti per il trionfo iridato nelle Filippine, la nostra Nazionale torna subito in campo: nel weekend del 23-24 giugno, infatti, le ragazze saranno impegnate nelle qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, in programma a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre.

Raelin Marie D’Alie e compagne giocheranno ad Andorra contro le padrone di casa, la Grecia, la Spagna e l’Azerbaijan. La vincitrice del girone si qualificherà direttamente agli atti conclusivi della competizione, la seconda e la terza della classifica giocheranno invece delle semifinali di spareggio contro seconde e terze della Pool B (Ungheria, Estonia, Lettonia, Serbia) che assegneranno gli ultimi due pass. Queste le convocazioni dell’Italia.

Giulia Ciavarella

Raelin Marie D’Alie

Marcella Filippi

Giulia Rulli













(foto pagina Facebook Italbasket)